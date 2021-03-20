專家公開4熱門木瓜品種差異　維生素A、C是西瓜和香蕉5倍

▲農委會指出，木瓜維生素A及維生素C是西瓜及香蕉的5倍。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／綜合報導

農委會指出，木瓜富含維生素A、B、B1、B2、C、多種礦物質（鐵、鈣、鉀）、蛋白質、木瓜酵素、纖維質及有機酸等。其中維生素A及維生素C的含量特別高，是西瓜及香蕉的5倍，更達到衛福部「每日建議攝取量」的3倍以上。而木瓜在台灣有4大熱門品種，其中，以「台農2號」佔全台栽培面積90%為最多。

農委會表示，木瓜肉色鮮紅，含有大量的β胡蘿蔔素（是維他命A的主要來源），是橙類含量的5倍左右，超出人體每日的必需攝取量，是一種對身體很有幫助的水果。另外，台灣4大熱門木瓜品種到底有何不同？農委會說明，「台農2號」是鳳山熱帶園藝試驗分所在民國60年以「泰國種」和「日陞種」雜交育成的一代雜交種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會接著說明，「台農2號」民國71年才命名，生長強健，開花早，結果部位較低，雌果橢圓形，兩性果長梨形，果實大，平均果重約1100公克，豐產，果皮濃綠，果肉紅色豔麗，水份多，味道芳香，糖度平均12，兩性株畸型果百分率低，不耐病毒病，宜利用網室設施栽培，為台灣目前最主要的經濟栽培品種，約佔全台栽培面積90%。

▲農委會表示，木瓜富含多種礦物質（鐵、鈣、鉀）。（圖／台南區農業改良場提供）



「日陞」為鳳山熱帶園藝試驗分所於1967年自夏威夷引入，純化後於1970年正式推廣，具早熟性，其開花期早，果型豐整光滑，果肋、果溝不明顯，極少畸型果。雌果近圓型，兩性果梨形，肉紅鮮豔，糖度高，氣味芳香清逸，品質優良，唯果實小，平均果重約400公克，產量低，節間較長，容易徒長，需重肥，抗病性和耐寒力較弱，僅適合高屏地區網室栽培。

「台農10號」是鳳山熱帶園藝試驗分所於102年育成，植株生長旺盛、生長勢較「台農2號」品種強健，果實重量約1200公克，較「台農2號」果實稍大，產量略高，果肉細緻，水分含量較高，口感佳，果實果柄較「台農2號」長，果實生長空間容易分配，較不易擠壓變形，果肉橙黃色，具高分辨性，果皮厚度較「台農2號」厚3倍，貯運性較佳且對紅蜘蛛而受性較「台農2號」強，適合溫（網）室栽培。

「紅妃」農友種苗公司於民國75年育成的一代雜交品種，生育特別強健，耐輪點病毒相當強，結果期特早，結果力強，結果部位低矮，因此較抗風，果形大，果皮光滑美觀，兩性株果實長橢圓型，雌株果實近球型，果肉厚，品質佳，產量高，平均果重在1300~2000公克之間，肉色紅美，但在低溫肉色較淡，肉質細膩多汁、香甜。