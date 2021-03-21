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三重屁孩「酒後搖擺」高分貝嗆警　當街暴衝追擊記者遭上銬逮捕

▲▼2名男子不滿被警方勸離，當場與警方爆發衝突，還試圖攻擊電視台記者，最後雙雙被警方上銬帶回。（圖／記者游宗樺攝）

▲郭男試圖動手攻擊電視台記者，當場遭警方壓制上銬。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區21日清晨4時許，正義北路上一間KTV爆發酒後衝突事件，一名男子歡唱完離開時，與另名在門口的男子對到眼，雙方在濃濃醉意下互看不順眼，當場動手互毆，其中一人頭部被打傷，由警方幫忙協助送醫。但有民眾在警到場時不滿被警方勸離，口出惡言對警叫囂，還動手推電視台記者的攝影機，最終被警方壓制帶回，將依社會秩序維護法偵辦。

據了解，謝姓男子（37歲）事發前與朋友在好樂迪KTV歡唱，結帳離開時在門口與26歲的吳男互看不順眼，幾句「跨三小」後雙方打在一起，店家發現趕緊報警，但吳男在警方到場前先行離開，只留下頭部受傷的謝男頭部爆血倒在地上。

▲▼2名男子不滿被警方勸離，當場與警方爆發衝突，還試圖攻擊電視台記者，最後雙雙被警方上銬帶回。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼2名男子不滿被警方勸離，當場與警方爆發衝突，還試圖攻擊電視台記者，最後雙雙被警方上銬帶回。（圖／記者游宗樺攝）

▲2名男子不滿被警方勸離，當場與警方爆發衝突，最後雙雙被警方上銬帶回。（圖／記者游宗樺攝）

警方獲報出動多名警力到場，發現傷者頭部冒血，幫忙呼叫救護車將他送醫，同時在場進行人員清查，試圖初步釐清案發經過，但此時突然有另外一群人消費完離開，不滿警方要將他們勸離，當場與警方爆發衝突。

▲▼2名男子不滿被警方勸離，當場與警方爆發衝突，還試圖攻擊電視台記者，最後雙雙被警方上銬帶回。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼2名男子不滿被警方勸離，當場與警方爆發衝突，還試圖攻擊電視台記者，最後雙雙被警方上銬帶回。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方見到民眾酒後失控，利用強制力將人帶回保護管束。（圖／記者游宗樺攝）

其中郭男（28歲）、顏男（27歲）2人當街高分貝嗆警，警方考量對方喝醉試圖勸離他們，但2人情緒持續亢奮，不但在大馬路上大吵大鬧，顏男還一度衝過去想攻擊記者，郭男則是動手拍打攝影機，現場警方見狀立即將他們壓制上銬，並帶回派出所保護管束，將依社會秩序維護法偵辦。警方同時派員到醫院，進行訊問以釐清謝男遭攻擊的確切原因。

▲▼2名男子不滿被警方勸離，當場與警方爆發衝突，還試圖攻擊電視台記者，最後雙雙被警方上銬帶回。（圖／記者游宗樺攝）

▲謝男頭部撕裂傷，被送醫救治無大礙。（圖／記者游宗樺攝）

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