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買中古車注意！車上有eTag標籤　打電話就「啟動電子收費」還打折

▲▼國道,國道服務區。（圖／高公局）

▲行經國道需繳交通行費。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

車主多會裝設電子收費設備，在行駛國道時就會更為便利。交通部高公局表示，若是車輛過戶異動的新車主，車上已貼有eTag電子標籤，只要打電話就可啟動電子收費服務，享受足額儲值繳費9折優惠，另也可以電話辦妥eTag終止與帳戶餘額退費。

高公局說明，依車輛監理異動及中古車eTag供裝數據顯示，約有3成新購中古車之用戶未啟用車內eTag，以致未能享有eTag各項服務。高公局已督促遠通公司在全國公路監理機關設置「監理異動專線」，當車輛於監理機關辦理過戶手續後，新任車主即可利用專線電話辦理eTag重新啟用，平均每月約有5,000位民眾進線使用。

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遠通電收公司預計3月下旬至4月底辦理中古車主啟用eTag抽免費咖啡之優惠活動，新車主致電遠通公司客服專線(02-77161998)或至遠通公司各據點辦理eTag啟用後，即可參與免費喝咖啡之抽獎優惠活動。

▲▼國道,國道服務區。（圖／高公局）

▲高公局呼籲，國道通行費依規定應於通行當下主動繳交。（圖／高公局）

車輛賣出後，裝有eTag之原車主，除了記得在車輛賣出前繳清通行欠費外，同樣可撥打「監理異動專線」或遠通客服專線辦理eTag終止及帳戶餘額退費，可選擇將eTag帳戶餘額退款至金融機構帳戶或將餘額移轉至其他車號之eTag帳戶。

高公局呼籲，國道通行費依規定應於通行當下主動繳交，建議用路人可申辦銀行自動儲值，可享帳戶足額通行費9折優惠，此係最便利、無額外負擔及最省時環保的繳費方式，更不會有漏繳通行費之情形發生。

另通行國道後，應主動透過各式管道查詢是否有欠費，並於期限內繳交通行費，避免後續衍生作業處理費、逾期罰單及遭強制執行等情事。

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