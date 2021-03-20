快訊／阿公店水庫驚傳溺斃！家屬焦急報失蹤　搜救員撈起遺體

▲阿公店水庫驚傳溺斃。（圖／翻攝臉書／我是燕巢人）



記者柯振中、許宥孺／高雄報導

高雄市燕巢區阿公店水庫20日驚傳溺水！一位民眾突然與家人失去聯繫，嚇得家人趕緊報案。警消接獲報案後，開始四處尋人，最後在阿公店水庫發現失蹤者的機車，因此在附近展開搜救。不過，失蹤民眾被救起時，已無呼吸心跳。詳細情況為何，仍待進一步釐清。

▼阿公店水庫驚傳溺斃，搜救員撈起遺體。（圖／民眾提供）

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