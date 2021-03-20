　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／阿公店水庫驚傳溺斃！家屬焦急報失蹤　搜救員撈起遺體

▲▼阿公店水庫驚傳溺斃。（圖／翻攝臉書／我是燕巢人）

▲阿公店水庫驚傳溺斃。（圖／翻攝臉書／我是燕巢人）

記者柯振中、許宥孺／高雄報導

高雄市燕巢區阿公店水庫20日驚傳溺水！一位民眾突然與家人失去聯繫，嚇得家人趕緊報案。警消接獲報案後，開始四處尋人，最後在阿公店水庫發現失蹤者的機車，因此在附近展開搜救。不過，失蹤民眾被救起時，已無呼吸心跳。詳細情況為何，仍待進一步釐清。

▼阿公店水庫驚傳溺斃，搜救員撈起遺體。（圖／民眾提供）

▲▼阿公店水庫驚傳溺斃，搜救員撈起遺體。（圖／民眾提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
ET快訊
快訊／阿公店水庫驚傳溺斃！家屬焦急報失蹤　搜救員撈起遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／阿公店水庫驚傳溺斃！家屬焦急報失蹤　搜救員撈起遺體

喝醉遭2男性侵！20歲妹以為「男友求歡」配合呻吟　驗DNA崩潰

少年看片「情慾高漲」衝心儀女家　她姊姊開門…慘被拖到廢棄空屋

桃園農會選舉競爭激烈　檢查獲2起賄選案、涉嫌人10萬元交保

西濱火燒車2死！目擊者扛滅火器急救人　爆料：肇事男只顧講電話

西濱追撞火燒車　肇事駕駛：對方「急剎停住」火團中1人逃下車

基隆女住處5樓墜落！重摔地面「頭顱破裂」慘死　鄰居聽巨響嚇壞

停車場左轉輾撞女童！駕駛淡定坐車上　囂張錄影：怎麼帶小孩的

200kg大樹迎面來　高雄騎士慘遭壓神奇擦傷！ 警：天公伯保庇

影／中山高五楊高架南下蘆竹段火燒車　駕駛及時逃生車淪廢鐵

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

張寗28歲當媽媽「一度想塞回小孩」　生產後護士先關心老公..她大傻眼XD

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

林月雲讚女婿節儉「月花5000元↓」　侯佩岑被爆「前任都很帥」老公不介意

快訊／阿公店水庫驚傳溺斃！家屬焦急報失蹤　搜救員撈起遺體

喝醉遭2男性侵！20歲妹以為「男友求歡」配合呻吟　驗DNA崩潰

少年看片「情慾高漲」衝心儀女家　她姊姊開門…慘被拖到廢棄空屋

桃園農會選舉競爭激烈　檢查獲2起賄選案、涉嫌人10萬元交保

西濱火燒車2死！目擊者扛滅火器急救人　爆料：肇事男只顧講電話

西濱追撞火燒車　肇事駕駛：對方「急剎停住」火團中1人逃下車

基隆女住處5樓墜落！重摔地面「頭顱破裂」慘死　鄰居聽巨響嚇壞

停車場左轉輾撞女童！駕駛淡定坐車上　囂張錄影：怎麼帶小孩的

200kg大樹迎面來　高雄騎士慘遭壓神奇擦傷！ 警：天公伯保庇

影／中山高五楊高架南下蘆竹段火燒車　駕駛及時逃生車淪廢鐵

中學五人制／國男8強北市包辦4名　和平奪隊史首冠

統一獅澄清湖戰中信兄弟　布雷克挑戰2連勝對鄭凱文　

碩士女剛出社會「月薪28K」　網友震撼：書白讀了

江宏傑帶全家人送行岳母！　日網友批福原愛：到底哪邊才有問題？

2021秋冬預感「爆款包」超過20款！大小包都有人愛　通通列入夢幻清單

單厚之／為得不到副主席而戰？國民黨新戲《連公子復仇記》正式上演！

黃竣民／國軍「服裝供售站」ＰＫ民間「六級廠」　誰贏？

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

社會熱門新聞

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

阿公店水庫驚傳溺斃　搜救員撈起遺體

獨／夫上個月苗栗車禍慘死！17歲妹西濱火燒車亡

20歲嫩妹遭性侵　以為是男友還配合動作

西濱目擊者爆料　肇事男只顧通話

西濱現場慘況曝光！1大1小當場燒成焦屍

基隆女住處5樓墜落！頭顱破裂慘死

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

遊覽車初步鑑識結果曝　剎車沒咬死

人妻把客戶夾緊緊！他起床就「來一發」：真的飛天

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

更多熱門

相關新聞

溪邊驚見「乳牛色鱷魚」白眼溺水

溪邊驚見「乳牛色鱷魚」白眼溺水

莫非這是台灣限定新品種？飼主Vivian Hsu這天帶著家中毛孩一起去溪邊玩水，沒想到當大夥兒都在享受清涼時光時，溪裡竟然出現一隻疑似鱷魚的生物張著血盆大口，甚至還不斷發出狗吠聲，更讓人驚訝的是，這隻鱷魚竟然還是罕見的乳牛色外觀，超特殊的品種和習性連原PO都嚇歪，提醒大家去溪邊玩要小心為妙。

即／電話最後告白！丈夫火速救援差一步　愛妻墜河亡

即／電話最後告白！丈夫火速救援差一步　愛妻墜河亡

鳳梨阿嬤找去公墓亡夫！失蹤5天被找到

鳳梨阿嬤找去公墓亡夫！失蹤5天被找到

失蹤5天家人急放鞭炮「嚇魔神仔」！鳳梨阿嬤找到了

失蹤5天家人急放鞭炮「嚇魔神仔」！鳳梨阿嬤找到了

OL失蹤恐成腐屍！ 女議員籲：對男人實施宵禁

OL失蹤恐成腐屍！ 女議員籲：對男人實施宵禁

關鍵字：

溺斃溺水阿公店水庫失蹤

讀者迴響

熱門新聞

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

快訊／福原愛發聲明「曝不接機媽媽原因」

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

《青你3》偶像頂光頭挨酸　爆哭揭「心酸隱疾」

阿公店水庫驚傳溺斃　搜救員撈起遺體

快訊／最強沙塵暴來了！中南部必戴口罩

江宏傑送福原愛媽媽返日　首吐與岳母「聊很多」內容

獨／夫上個月苗栗車禍慘死！17歲妹西濱火燒車亡

女醫車禍噴飛！CPR「心跳變一條線」　夫忍淚求：請停下

油漆師傅30坪報價55K！他猜收入傻：缺人嗎

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面