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兒童從小讀經　大溪區讀經學會理事長江國輝：一輩子受用

▲兒童從小讀經，一輩子受用

▲議長邱奕勝(左)肯定大溪區讀經學會是培養品格教育的最佳推手。（圖／翻攝自邱奕勝臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

現今升學不必考「四書五經」有必要讀嗎？桃園市議長邱奕勝20日指出，大溪區讀經學會目前有成員百餘人，長年默默推動讀經教育，是無形中培養品格教育的最佳推手，深受肯定；現任理事長江國輝表示，兒童從小讀經好處多，一輩子受用，但最重要的是家長有認同，也願意陪孩子們完成每天的功課（讀10次），堅持孩子讀經。

▲兒童從小讀經，一輩子受用

▲大溪區讀經學會由前鎮長曾榮鑑(中)成立，市議員李柏坊(左)交棒現任理事長江國輝。（圖／翻攝自江國輝臉書）

江國輝是土生土長大溪人，中央大學土木工程博士，目前於中壢區健行科技大學土木系任教，因本身從事教育工作多年，及家中也有小朋友，加上熱愛大溪鄉里，在前鎮長曾榮鑑與市議員李柏坊力邀及多數會員支持下，當選本屆理事長。▲兒童從小讀經，一輩子受用

▲兒童從小讀經，一輩子受用。（圖／翻攝自江國輝臉書）

讀經到底讀什麼？江國輝說：只要有價值的書都可以讀，舉凡四書五經、古文觀止、老子、莊子…。從小就把聖人的生命經驗及智慧精華裝進腦袋，等於站在巨人肩膀上，可以看得更高更遠。孩子花三五年時間熟背文言文之後，三千年文化可以優游其中，實在是傳承中華文化的最好機會。

▲兒童從小讀經，一輩子受用

▲大溪區讀經學會推廣讀經教育。（圖／翻攝自江國輝臉書）

而根據其這幾年來的讀經教學經驗，江國輝表示讀經有許多好處，包括：記憶力變好、專注力和語文程度提昇、可增長理解能力和表達能力、可培養恭敬心、涵養個人氣質、回應能力佳以及待人處事有準則等諸多好處。

以該學會一名老師在田心國小13、4年帶讀經班心得為例，每週六上課，老師給什麼進度，隔週六驗收（背誦），孩子們都很認真學習，上課也很簡單，一樣「小朋友跟老師唸」反覆帶讀、家長帶讀、最後小朋友帶讀，前前後後約10次，如此下來，孩子也差不多有4-5成的印象，回家功課每天每一科各讀10次，就那麼簡單，因為孩子的記憶力就像海綿，你給他什麼他就吸收什麼！

江國輝強調，讀經、善行的教育要長久推下去最重要的是老師的熱誠與家長的肯定，小朋友喜歡，老師覺得很棒，孩子也會覺得很棒。所以大人的堅持和篤定是讀經持續下去的最重要關鍵，只要是對的，就要堅持下去。

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