狂燒48hrs阿里山大火險毀櫻花季　山上訂房大退5成

▲阿里山櫻花季每年三四月是櫻花好發期。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山大火意外衝擊每年三四月的阿里山櫻花季，當山上百業正大張旗鼓，準備迎接國內外遊客，卻意外碰上日前的一場大火，(石棹~十字路)台18線阿里山公路68K-69K因169線達邦公路28.5K卻因邊坡火警交通中斷，台18線66k~76k雖已於20日15時開放通行影響旅客上山信心。雖後續搶修完成開同，明隧道兩端也設置保全人員守視，但因山區煙霾飄散、能見度不佳，邊坡不穩定仍有零星落石，公路總局也建議遊客暫時不要行經台18線阿里山公路前往阿里山森林遊樂區，請轉往其他旅遊景點。由於一度懷疑菸蒂引燃森林大火，相關單位也展開調查。

▲阿里山櫻花季卻遇公路火警。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂表示，現階段的吉野櫻19日到月底正值盛開，但一把火卻險燒掉阿里山今年櫻花季，旅客一聽到道路中斷電話來退訂的高達五成，也由於阿里山連外道路除了台18線以外還有早上11點就管制大車上山的南投水里，及南投塔塔加，加上原本協調開放時間為晚上七點，雖經過蔡易餘立委協調後，提早下午3點開通，但對於旅客都必須提前一天告知道路及山上狀況，仍是緩不濟急。像今天午後雖有3千人入園，但當天往返的就近2千人，剩下不到3成的住房率，對山上衝擊相當大。

消防局提醒，鑑於近日雜草及山林火警頻傳，為避免缺水及空氣汙染現象惡化，消防局呼籲民眾切勿燃燒雜草，倘若未經申請引發火災，可依消防法規定處新臺幣三千元以下罰鍰，民眾應注意勿因一時輕忽而受罰。

▲阿里山邊坡火警一度波及公路及隧道，導致交通中斷。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義林管處表示，山區乾旱久未降雨，氣溫又高，此次燃燒地上物主要為草生地，因現場地形陡峭救火不易，經林務局森林護管員執行地面直接滅火及空勤總隊投水協同滅火，展現陸空合作，期盼共同撲滅火災。此次延燒面積估算約1公頃，發生火災原因尚調查中，已由保七總隊第七大隊積極偵辦中。

▲阿里山火警出動空勤協助空中投水。（圖／記者翁伊森翻攝）

林管處再次呼籲，在森林內活動應注意引火行為，稍一不慎就會引燃森林大火，依據森林法第五十三條規定：放火燒毀他人之森林者，處3年以上10年以下有期徒刑，刑責頗重，同時也造成國土危害及森林生態的破壞；另由於時值阿里山櫻花季期間，請用路人經過此路段時注意安全小心通行，並配合公路總局第五區養護工程處及警察人員之管制措施。

▲阿里山公路69k開放雙線通車。（圖／記者翁伊森翻攝）

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