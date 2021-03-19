桃園大溪中正公園24棵樹木罹癌！　風管處展開分區防治

▲大溪區中正公園有24棵樹木遭有「樹癌」之稱的褐根病危害，市府風管處將全面進行防治。（圖／風管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪區中正公園有24棵樹木遭有「樹癌」之稱的褐根病危害已久，市府風景區管理處(下稱風管處)將全面進行防治，為使關心病害的在地團體，了解防治的必要性，風管處於大溪區公所進行褐根病防治說明會，預計於3月底4月初，開始進行分區防治作業，籲請民眾勿接近染病病株。

▲「樹癌」防治說明會。（圖／風管處提供）



這場「樹癌」防治說明會中，風管處報告進行防治的原因、目前染病的病株現況、防治的步驟及未來進行防治以分區方式進行，以保障民眾使用公園的權益，另防治完成後會先養護3年土壤，再評估種植喬木，恢復公園綠蔭，並呼籲民眾勿接近工區，避免造成危險。

▲「樹癌」防治說明會。（圖／風管處提供）

隨後帶領參與人員於大溪中正公園現勘，現場觀察褐根病病徵，由吳孟玲博士及胡寶元博士當場解釋病害嚴重的印度橡膠樹樹幹基部皆已脆化，可以輕易的取下組織，可觀察到具有褐色的網紋狀菌絲，當場有人提出疑問是否會經由人踩踏傳播，吳博士解釋由於病菌須要經過傷口才能傳染，因此人為踩踏傳播機率比較小，但仍呼籲民眾勿接近染病病株。

風管處預計於3月底4月初，開始進行分區防治作業，將從A區(帆船區)開始防治，總計有24株染病，10棵已於前期砍伐，需挖除樹頭；其中4棵具保存價值之樹木將以外科手術盡力救治，另有10棵屬罹病嚴重已無救活可能性之樹木將移除，並將大溪中正公園土壤進行燻蒸，使有機物失去活性，遏止土壤中病菌持續傳播，待藥劑分解後亦提供養分回到土壤中，還給樹木乾淨健康的生存環境。而移除的樹幹基部及根部將集中包裹放置太空包內，全程以帆布包覆避免殘枝掉落造成病害擴散，後運送至合法焚化場焚燒，以避免褐根病菌再次傳播造成其他樹木的感染。

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