光華餐飲群師生發揮創意　烹書展廚藝

▲光華餐旅群美食文化特色班學生，用在地食材「鳳梨」和季節食材「地瓜」，烹調出一道道鳳梨地瓜的家常料理或甜點，展現青少年對生活現況的感受與想法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中重視閱讀和實踐，把學生的想法化為創意與執行力，運用名家烹飪的料理書籍，具體的做出色香味俱全的美食料理，作品公開在餐旅群的FB及IG，引發熱烈討論，互動率超過100％。

光華餐旅群美食文化特色班學生對台灣鳳梨遭受打壓，身為台南人感受深刻，因此匯整高中生的想法，用在地食材「鳳梨」和季節食材「地瓜」，以「想想地瓜和鳳梨」為主題，搭配料理書上的美食，烹調出一道道鳳梨地瓜的家常料理或甜點，展現15、16歲青少年對生活現況的感受與想法。

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指導老師王四鳳、李育弦表示，想和做之間一定有落差，能否擁有成功在於一個人的執行力。現在網路資訊發達，學生透過網路找到食譜，不過實際做了後，他們才知道有落差，透過這樣的學習不只是技能的精進，更重要的是對事情堅持的態度，師者授業解惑者，陪著學生從構想不斷地實驗、相互驗證的學習，才能具備中餐烹調技術能力。

餐一義楊羽晴從電子食譜看到日式奶油燒，其形酷似台灣蛋黃酥，所以突發奇想將兩個融合一起，一開始試做時，因為地瓜泥太濕無法塑形，和想像的不同，透過和老師討論，不斷試做與修正，終於完成令自己滿意的「日式奶油地瓜燒」。

此外，平日可見的蝦仁炒飯放在圓盤，和用半邊鳳梨挖空當餐具的巧思和感受就不一樣了。才學習半年廚藝的學生閱讀鳳梨食譜，進而烹調鳳梨料理，再加以行銷推廣，可為農民爭取更多保障。

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