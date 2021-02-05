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光華產學合作的公民營研習　打造健康智慧的居家生活

▲台南市光華高中電子商務學程，與電腦技能基金會合作，在嘉南藥理大學創新育成中心辦理2021年教師赴公民營機構廣度研習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市光華高中電子商務學程，與電腦技能基金會合作，在嘉南藥理大學創新育成中心辦理2021年教師赴公民營機構廣度研習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

舊曆年前一週，大家忙著採購年貨或整理家務的同時，有一群來自全國各地的高中職老師正參加「物聯網居家智慧照護及監控整合」研習，準備以資訊科技打造超高齡社會的科技生活。

由光華高中電子商務學程與電腦技能基金會合作，在嘉南藥理大學創新育成中心辦理2021年教師赴公民營機構廣度研習。邀請電腦技能基金會許志文主任、樹德科技大學程毓明教授擔任講師，結合物聯網和居家照護議題，讓老師運用一小塊電路板來解決超高齡社會的居家困境，包括：感測溫濕度可調節室內空調、電源管理、燈光控制等，短短的3天研習讓來自全國各地40位教師，嘖嘖稱奇。

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▲台南市光華高中電子商務學程，與電腦技能基金會合作，在嘉南藥理大學創新育成中心辦理2021年教師赴公民營機構廣度研習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

呼應新課綱三面九向應在生活情境，本次研習以產學合作為目標，將理論教學和實務應用相互配合，因此運用AIoT ESP32應用技術，使用在電腦、筆電、平板、手機等行動裝置，以Wi-Fi連線做近距離和遠距離的控制網頁模式，輸入IP做連線，將執行結果傳到Line或雲端硬碟，做大數據分析。

光華高中校長張淑霞也親自參加這次公民營研習，她表示資訊科技影響生活無所不在，透過一小塊電路板來控制各種聯網，很神奇的和健康管理、智慧醫療作聯結，其實不用等到老，從現在開始就可以過一個健康智慧的科技生活。

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關鍵字：

光華公民營研習健康智慧

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