▲《料理之王》名廚合作賽！螃蟹料理超費工，油品選擇為重要關鍵。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲ETtoday全新大型廚藝選秀節目《料理之王》戰況越演越烈，參賽選手紛紛使出渾身解數想要擠進前10強。（圖／記者張凱喨攝，下同）

ETtoday全新大型廚藝選秀節目《料理之王》戰況越演越烈，參賽選手紛紛使出渾身解數想要擠進前10強， 在名廚合作賽中，由亞洲廚神Jason老師擔任超人氣選手黃晶晶和洪士元的合作導師，給他們出了一道超級難題。

▲由亞洲廚神Jason老師擔任超人氣選手黃晶晶和洪士元的合作導師，給他們出了一道「秋季蟹逅」超級難題。

《料理之王》首席導師Jason Wang說明，「這道料理是慶祝我最愛的季節，那就是秋天，秋天我就想到就是螃蟹，還有很多柑橘類的，所以我設計的這道菜，是用沙公螃蟹當主角，然後配一些酸的元素做醬汁，給你一種越南的風味，這道菜的目的不是來考他們能不能取螃蟹肉，而是把所有的元素還有技術，他們可不可以把它融合到這道菜上」。

▲▼參賽選手黃晶晶表示，泰山芥花油發煙點可以到220以上，所以一開始把最重要的熱油溫交給泰山芥花油。

料理過程相當費工的秋季蟹逅，要在30分鐘內完成可以說是相當的不容易，選手透露，掌握好時間的重要關鍵就在於油品選擇，《料理之王》參賽選手黃晶晶表示，「這道料理很繁瑣，所以我一開始就會先把油溫先打開讓油溫提高，泰山的芥花油有一個好處，就是它的發煙點可以到220以上，所以其實我提早開火，它也不會那麼快，像其他油煙這樣子冒起來，所以我是先把第一個最重要的部分，就交給我們的泰山芥花油了」。

▲▼參賽選手洪士元表示，自己最常使用的油就是芥花油，而泰山芥花油味道平穩，可以使用的範圍很廣。

《料理之王》參賽選手洪士元則認為「泰山芥花油的範圍使用很廣，它沒有奇怪的味道，芥花油本身的味道是很平穩的，它沒有什麼奇怪的東西，所以你就算涼拌、就算炒，它不會造成味道的差異，你可以完全你想做什麼，他就可以做出這樣的味道，所以我最常使用的油就是芥花油」。

▲泰山芥花油通過10道國內外品質把關，適合煎、煮、炒、炸等各種烹調方式。

泰山芥花油從源頭管理、生產、加工、包裝到配送，每個環節都嚴格審核，通過10道國內外品質把關，油質安定、耐高溫的泰山芥花油，不易變質及產生油煙，適合煎、煮、炒、炸等各種烹調方式，因此也成為選手奪冠的必勝幫手。