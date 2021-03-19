LIVE／疫苗送抵台大新光！待下令開打　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日將於下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情及防治作為等。首批AZ疫苗11.7萬劑已完成檢驗封緘，預計最快下週一可以開打；台大醫院、新光醫院、桃園醫院等上午都已經收到疫苗，而詳細施打時程等規劃，將於今日專家會議中討論。

我方於3月3日取得首批阿斯特捷利康(AstraZeneca)公司自韓國輸入新冠疫苗，食藥署隨即展開檢驗封緘工作，衛福部長陳時中17日晚間宣布首批疫苗過關，總計116,500劑經審查與檢驗並核發封緘證明書，18日上午赴倉儲查訖封緘放行，也就是幫通過檢驗的疫苗貼上標籤，代表這批疫苗正式可以提供國內使用。

疫苗目前陸續送抵57家醫療院所，台大醫院上午已收到1000人份疫苗，新光醫院600份，桃園醫院400人份，林口長庚醫院150份。

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陳時中鬆口指出疫苗最快下週一可接種，但AZ疫苗在國際間陸續傳出有人接種後出現血栓，指揮中心今日召開專家會議，評估接種時程等後續。另一方面，歐盟藥品管理局稍早會議也做出結論，AZ疫苗安全有效，好處大於風險。

▲中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計183,027例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含180,651例排除)，其中998例確診，分別為882例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、958人解除隔離、30人住院隔離中。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。