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「把鮭魚當敵人！」客爆氣給1星：故意安排下游...5分鐘就不能點了

▲▼改名叫鮭魚的男大生，衝壽司郎吃免費。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎意外引發鮭魚之亂。圖與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

壽司郎推出的行銷活動意外引發鮭魚之亂，許多人都為了免費壽司而跑去改名為「鮭魚」。兩天活動結束後，有不少曾去用餐的民眾都跑去寫Google評論，其中就有人留言稱「沒煮熟都敢拿出來賣」、「完全把鮭魚當成敵人在對待」，對店家服務態度甚是不滿。

一名鮭魚先生在壽司郎台北某分店的Google評論上留言表示，他是特別改名去吃的，「結果超後悔的」，因為魚全是生的，店家居然直接擺在飯上面，「東西沒煮熟都敢拿出來賣」，他再也不可能去光顧，「我要去把名字改回來了！」只是令人匪夷所思的是，壽司郎多款品項都是「生魚片」，因此這樣的評價也讓不少人看傻眼。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論）

▲客人後悔改名。（圖／翻攝自Google評論）

還有另名去用餐的鮭魚先生忍不住抱怨，「沒能力辦活動就不要亂辦！」因為店家安排入座都不照序號，「只為了讓鮭魚們排更久的隊伍」，且若同行者有「鮭魚」，店家態度就會大轉彎，將座位安排在壽司軌道「下游」，更誇張的是，入座後明明才用平板點餐5分鐘，就被限制「不能點壽司跟刺身類食物」，他們又不是去吃拉麵和蛋糕的。

該名客人還指稱，吃到免費壽司很爽，但是「完全不能認同店家的態度」，18日已經是活動的第二天了，若是人手出狀況，17日就該知道並進行調整。雖然他能理解店員的辛苦，但「這家店完全把鮭魚當成敵人在對待」，要抱怨不能加薪請自己去找上司算帳，不要怪他們。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論）

▲客人指稱，店家將「鮭男女」當敵人在對待。（圖／翻攝自Google評論）

除了客人對店員態度感到不滿，也有不少員工匿名指出，鮭男女為了免費用餐，結果卻「浪費醋飯」，而公司也沒有配套措施，導致廚餘量變成假日的6倍量。該活動意外引發鮭魚之亂，員工和客人心中都各有不滿。

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