「鮭魚黃牛」直擊！1天海撈破7萬　第2天哄抬兩倍入場費

▲現場不少「鮭魚」在拉客。（圖／東森新聞）



記者崔子柔／綜合報導

知名迴轉壽司店「壽司郎」17、18日舉辦活動，掀起全台鮭魚之亂，吸引數百人衝去改名，但也出現「鮭魚黃牛」藉此吸金，在網路上揪想要壽司吃到飽的人，收取人頭費帶進場，整日包含餐費賺入高達7萬元。

根據《東森新聞》報導，在台中分店門口，有不少將名字改成「鮭魚」的民眾蹲點2天，透過網路、現場攬客，以人頭費300元不等帶想吃到飽的民眾入場。

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▲▼記者透過網路找到鮭魚，跟進去吃到飽。（圖／東森新聞）



如果一位「鮭魚」每天揪10桌，一桌6人，壽司費用約6萬6千元，其中只要賺到7人的外快，總和來說就賺進超過7萬元，還有人趁著活動第2日大漲價，第一天以每人200元賺進7200元，第二天調漲價格至每人400元，賺進1萬4400元人頭費，2天總共進帳2萬1600元。

壽司郎這次帶起全台超過3百人改名的「鮭魚之亂」，雖然每次改名規費只需80元（換戶口名簿30元、換身分證50元），一生可改名3次，不少民眾認為划得來，不過戶政體系以及其他連動行政系統都需更改，恐怕浪費到社會資源，而且這些紀錄將永久留在戶籍詳細記事中，改名一事還是得三思。