維多利亞集團驚爆家族內鬨！董座涉侵吞姊1.8億股權再掏空4.7億

▲維多利亞建設集團。（圖／翻攝官網）

記者劉昌松／台北報導

知名建設集團維多利亞集團驚爆家族內鬥，弟弟邱明宏涉嫌偽造轉讓書，取得2個姊姊持有的公司1.8億元股份，另外又拿集團旗下凱祺建設的2間不動產去擔保貸款3.5億元，然後賤賣給自己名下的公司，再造成凱祺1.2億元損失，檢調今天兵分11路，搜索維多利亞公司等處，並依侵占、背信等罪嫌約談邱明宏等8名嫌疑人到案。

維多利亞集團由專營建築事業的邱義創立，從1996年開始集團化，旗下有維多利亞建設、凱祺建設、旭地營造等多家公司，邱明宏和2個姊姊都是集團大股東，邱明宏曾任集團董事長兼執行長，他的兒子邱信嘉也曾擔任過集團內公司的董事長。

▲凱祺建設監察人郭良全30萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，邱明宏涉嫌在2018年3月間，疑似用偽造的股權轉讓同意書，把2個姊姊持有的公司股權吃下來，導致姊姊損失價值1.8億元股權，之後侵占凱祺建設的減資款5000萬元，又用凱祺建設的2筆不動產當擔保品，拿去借貸資金給個人獨資設立的天辰、大亮建築2家公司運用，接著再主導把不動產，賤賣給天辰、大亮，造成凱祺建設因這2筆不動產損失共4.7億元。

台北地檢署檢察官劉怡婷18日指揮調查局台北市調處，兵分11路搜索維多利亞建設公司、邱明宏等人住處，預計約談邱明宏、邱信嘉父子，以及公司監察人郭良全、相關財會人員共8人到案。

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