快來申辦「桃園第一卡」　桃園攜手一銀發行聯名卡、認同卡

▲桃園攜手一銀發行市民卡聯名卡、認同卡。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦18日宣布，經公開徵求，市府與第一銀行合作發行桃園市民卡聯名信用卡，並首度推出桃園市認同卡；而市府和一銀共同發行的市民聯名卡及認同卡，一銀於每筆一般消費都會提撥千分之三回饋給桃園市政府作為公益用途。由於，桃園市民卡目前逾167萬張，將因市府和一銀的共同合作，使該卡成為「桃園第一卡」。

▲桃園攜手一銀發行市民卡聯名卡、認同卡。（圖／記者楊淑媛攝）

首波桃園市市民卡聯名卡及桃園市認同卡發行悠遊卡與一卡通電子票證版，推出限量發行之桃子香味卡共6萬張，讓桃園市民幸福再升級！桃園市長鄭文燦指出，市府與第一銀行合作發行桃園市市民卡聯名信用卡以及桃園市認同卡，不僅將市民卡與信用卡整合，除享有市民卡多項服務與優惠，還可以享有信用卡本身提供的優惠。

▲桃園攜手一銀發行市民卡聯名卡、認同卡。（圖／記者楊淑媛攝）

而市府更首次推出桃園市認同卡，讓在桃園工作、居住或來桃園旅遊等喜歡且認同桃園的非市民朋友，也能享有市民卡部分功能優惠。包含：交通乘車優惠折扣（桃園市內公車買1送1優惠、機捷8折及轉乘優惠、機捷A21~A23站區間優惠、幸福巴士乘車優惠）及市民卡特約商店優惠的桃園市認同卡，其中交通優惠的部分由第一銀行買單，採每月事後帳單回饋方式，也可享受第一銀行的眾多信用卡優惠，且第一銀行每筆一般消費都會提撥千分之三回饋給桃園市政府作為公益用途。

第一銀行亦提出循信用卡往例，認同卡可提供外籍人士申辦。第一銀行邱月琴董事長表示，為了支持桃園市政府提升市民卡福利，第一銀行針對最熱門的桃園六大消費通路加碼給予卡友加倍紅利回饋，讓全國民眾都能來桃園玩得盡興。

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