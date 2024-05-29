青鳥行動變音樂祭？台大兒醫護理師「比上次還誇張」　院長說話了

▲5月28日青鳥行動場外有民主音樂會。

圖文／鏡週刊

立法院昨（28日）三讀通過國會改革相關法案，公民團體發起的「青鳥行動」抗議持續進行，不僅有燉牛肉丸佳餚，還有民主音樂會，參與者自豪變成「音樂祭」。然而，抗議活動影響到鄰近的台大兒童醫院病童休息，有護理師發文稱「比上週還吵」，引發正反方爭論。對此，台大兒童醫院院長李旺祚也呼籲，盼抗議群眾能降低音量，別打擾到患者。

「靠北護理師」小編28日在Threads貼出兒童醫院護理師的訊息，內容寫道：「今天外面的抗議，重低音超級大聲，比上次還誇張欸，忘了說，是兒童醫院，真的很吵...」

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▲護理師稱抗議活動比上次還誇張。（翻攝Threads）

不過，引來大批網友「靠北護理師」Threads留言爭論：「誰理你啊 我們社運活動比較重要好嗎 在那叫什麼」、「民主死了你們病人活著有什麼用」、「你也知道很麻煩喔？台灣是自由的國家，我們要多大聲跟你們什麼關係？再說你有提前跟我們討論嗎？有告知要小聲嗎？沒討論就叫我們小聲？沒有討論沒有民主你知道嗎？」「人家在抗爭 你兒童醫院一天不睡會死是不是」等疑似反串留言，激動出征。

▲「靠北護理師」貼文出現疑似反串留言出征。（翻攝Threads）

另外，有參與「青鳥行動」的網友興奮指出：「青島東路直接變成音樂祭，主唱說要讓藍白去見菩薩！」網路上也流傳一段，人群在台大兒童醫院外放重低音音樂、搖頭晃腦跳舞的影片，宛如夜店，看起來相當high。

▲「青鳥行動」參與者自豪變「青鳥音樂祭。」（翻攝Threads）

對此，台大兒童醫院院長李旺祚昨晚發聲表示，現在是民主社會，民眾有表達意見的自由，不過希望抗議者能夠互相尊重、控制音量，別打擾到患者就醫、休養。並稱院方不會阻止抗議民眾來醫院借廁所，只期盼民眾不要影響到看診、住院兒童患者的就醫、休養權利。

針對此狀況，內政部長劉世芳今（29日）也表示，昨已請警政署長張榮興與主辦單位聯繫，在9點過後需要降低音箱音量，另有個別人士手持麥克風，也請北市警局同仁協助勸導，盡量在9點過後不要有噪音。



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