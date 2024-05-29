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2024巴黎奧運　中華電信MOD、Hami Video獨家創新科技轉播

2024巴黎奧運中華電信MOD、Hami Video獨家創新科技轉播（圖／中華電信提供）

▲中華電信舉辦「2024巴黎奧運看中華」記者會，正式宣布中華電信MOD、Hami Video將以獨家創新科技為國人呈現高規格奧運轉播服務。（圖／中華電信提供，以下同）

生活中心／綜合報導

全球矚目的2024巴黎奧運倒數60天！中華電信舉辦「2024巴黎奧運看中華」，正式宣布中華電信MOD、Hami Video將以獨家創新科技為國人呈現高規格奧運轉播服務；眾多貴賓包括交通部政務次長伍勝園、教育部政務次長張廖萬堅、教育部體育署署長鄭世忠蒞臨，共同見證中華電信在科技創新與新科技轉播的卓越實力，中華電信做為國內電信領導品牌，以厚實的科技力引領台灣與世界接軌，與全球同享奧運的熱情！

今年中華電信MOD、Hami Video蓄勢待發推出奧運史上首次AR擴增實境、超慢速視角等創新科技應用，以及4K畫質轉播、一站式奧運專區、賽事提醒、回看與熱點回看、VOD等，以全方位收視服務讓國人體驗最豐富刺激的中華隊出賽場次！中華電信將永續發展融入企業DNA，堅定落實於集團全方位營運業務，與2024巴黎奧運提倡永續的精神完美契合，Hami Video服務與MOD機上盒皆通過ISO 14067碳足跡認證，中華電信以實際行動落實對永續發展的堅持，率先為國人帶來史上最環保的奧運熱潮！最精采的2024巴黎奧運轉播盡在中華電信。

中華電信董事長郭水義表示：「中華電信連續五屆取得奧運新媒體轉播權，持續以高品質、超穩定的轉播服務，透過MOD、Hami Video收視精采奧運，HAMI stands for Happiness Always Memorize Inimitable，VIDEO stands for Valuable Images Deliver Everyone’s Olympics.，而我們的夥伴愛爾達ELTA stands for Ever Light up Taiwanese’s Athletes，邀請全民透過中華電信、愛爾達一起為中華隊加油！中華電信同時肩負電信業領導品牌的使命，致力實現數位平權，全力保障數位內容的合法版權，我們秉持實踐企業ESG宏大的願景，期能帶動台灣資通訊產業生態鏈與中華電信一同邁向淨零轉型，創造科技與環保並進的美好台灣。」

2024巴黎奧運中華電信MOD、Hami Video獨家創新科技轉播（圖／中華電信提供）

▲中華電信董事長郭水義表示將持續提供高品質、超穩定的轉播服務，邀請全民透過MOD、Hami Video一起為中華隊加油。

2024巴黎奧運中華電信MOD、Hami Video獨家創新科技轉播（圖／中華電信提供）

▲中華電信與2024巴黎奧運的重要合作夥伴合影，為中華隊加油！

2024巴黎奧運中華電信MOD、Hami Video獨家創新科技轉播（圖／中華電信提供）

▲中華電信MOD、Hami Video7月27日起邀請全民支持奧運轉播合法版權，成為中華隊最堅實的後盾。

獨家AR擴增實境、超慢速視角、追牌小秘書等創新觀賽功能，奧運關鍵時刻盡收眼底！
中華電信MOD、Hami Video提供優質穩定的奧運轉播服務，自7月27日起轉播2024巴黎奧運，提供2個全4K畫質中文製播頻道等共11個頻道供客戶盡情觀賞，為讓客戶隨時隨地沈浸在奧運熱血精神，中華電信今年創新規劃AR擴增實境功能，可在真實生活場域中與運動員同框互動，為客戶帶來不斷創新的觀賽新視野！

MOD、Hami Video本屆奧運轉播帶來更為完整豐富的收視體驗，超慢速視角服務使用超過60個鏡頭環繞拍攝，全方位捕捉選手動態，完美定格精彩畫面再以超慢動作旋轉提供多角度重播，一覽富含力與美的關鍵鏡頭！為讓客戶輕鬆掌握奧運賽事，中華電信另貼心推出「追牌小秘書」功能，整合智慧提醒、賽事快訊、自訂轉播表、熱點回看等全方位服務，主打中華隊登場前即時推播，賽後奪牌好消息也絕不錯過！

中華電信積極實踐數位平權、響應永續奧運，摯邀全民收視合法奧運轉播服務，力挺中華隊！
中華電信長期致力於推動數位平權，MOD、Hami Video今年以獨家新科技轉播巴黎奧運，為普及全台民眾的收視服務，將深入偏鄉與在地居民共賞精彩國際賽事，提供國人同享精采國際賽事及凝聚對運動賽事的熱情。7月27日起誠摯邀請全民支持奧運轉播合法版權，透過MOD、Hami Video全方位的奧運轉播服務，成為中華隊國手們最堅實的後盾；此外，中華電信ESG企業社會責任與本屆巴黎奧運永續精神相互契合，Hami Video服務與MOD機上盒皆通過符合國際認證之ISO 14067碳足跡認證，中華電信以實際行動落實低碳環保，結合科技與環保理念創建美好未來，同時為國人帶來魅力無窮的永續奧運熱潮！

奧運全業務指定方案享優惠！即日起申辦行動指定方案，最高享Hami Video電視館首年免費
 歡樂迎接奧運盛事，中華電信提供多項精采優惠方案讓客戶輕鬆收看熱血賽事，即日起申辦行動精采5G購機/贈點方案，最高可享Hami Video電視館前12個月免費看，既有5G客戶或寬頻客戶加購Hami Video電視館優惠價每月只要79元(原價168元)，新租MOD指定方案最高送600點Hami Point註1，方案內容請見官網：https://www.cht.com.tw/home/campaign/2024hamivideopromo

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