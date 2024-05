2024巴黎奧運　中華電信MOD、Hami Video獨家創新科技轉播

▲中華電信舉辦「2024巴黎奧運看中華」記者會,正式宣布中華電信MOD、Hami Video將以獨家創新科技為國人呈現高規格奧運轉播服務。(圖/中華電信提供,以下同)

全球矚目的2024巴黎奧運倒數60天!中華電信舉辦「2024巴黎奧運看中華」,正式宣布中華電信MOD、Hami Video將以獨家創新科技為國人呈現高規格奧運轉播服務;眾多貴賓包括交通部政務次長伍勝園、教育部政務次長張廖萬堅、教育部體育署署長鄭世忠蒞臨,共同見證中華電信在科技創新與新科技轉播的卓越實力,中華電信做為國內電信領導品牌,以厚實的科技力引領台灣與世界接軌,與全球同享奧運的熱情!

今年中華電信MOD、Hami Video蓄勢待發推出奧運史上首次AR擴增實境、超慢速視角等創新科技應用,以及4K畫質轉播、一站式奧運專區、賽事提醒、回看與熱點回看、VOD等,以全方位收視服務讓國人體驗最豐富刺激的中華隊出賽場次!中華電信將永續發展融入企業DNA,堅定落實於集團全方位營運業務,與2024巴黎奧運提倡永續的精神完美契合,Hami Video服務與MOD機上盒皆通過ISO 14067碳足跡認證,中華電信以實際行動落實對永續發展的堅持,率先為國人帶來史上最環保的奧運熱潮!最精采的2024巴黎奧運轉播盡在中華電信。

中華電信董事長郭水義表示:「中華電信連續五屆取得奧運新媒體轉播權,持續以高品質、超穩定的轉播服務,透過MOD、Hami Video收視精采奧運,HAMI stands for Happiness Always Memorize Inimitable,VIDEO stands for Valuable Images Deliver Everyone’s Olympics.,而我們的夥伴愛爾達ELTA stands for Ever Light up Taiwanese’s Athletes,邀請全民透過中華電信、愛爾達一起為中華隊加油!中華電信同時肩負電信業領導品牌的使命,致力實現數位平權,全力保障數位內容的合法版權,我們秉持實踐企業ESG宏大的願景,期能帶動台灣資通訊產業生態鏈與中華電信一同邁向淨零轉型,創造科技與環保並進的美好台灣。」

▲中華電信董事長郭水義表示將持續提供高品質、超穩定的轉播服務,邀請全民透過MOD、Hami Video一起為中華隊加油。

▲中華電信與2024巴黎奧運的重要合作夥伴合影,為中華隊加油!

▲中華電信MOD、Hami Video7月27日起邀請全民支持奧運轉播合法版權,成為中華隊最堅實的後盾。

獨家AR擴增實境、超慢速視角、追牌小秘書等創新觀賽功能,奧運關鍵時刻盡收眼底!

中華電信MOD、Hami Video提供優質穩定的奧運轉播服務,自7月27日起轉播2024巴黎奧運,提供2個全4K畫質中文製播頻道等共11個頻道供客戶盡情觀賞,為讓客戶隨時隨地沈浸在奧運熱血精神,中華電信今年創新規劃AR擴增實境功能,可在真實生活場域中與運動員同框互動,為客戶帶來不斷創新的觀賽新視野!

MOD、Hami Video本屆奧運轉播帶來更為完整豐富的收視體驗,超慢速視角服務使用超過60個鏡頭環繞拍攝,全方位捕捉選手動態,完美定格精彩畫面再以超慢動作旋轉提供多角度重播,一覽富含力與美的關鍵鏡頭!為讓客戶輕鬆掌握奧運賽事,中華電信另貼心推出「追牌小秘書」功能,整合智慧提醒、賽事快訊、自訂轉播表、熱點回看等全方位服務,主打中華隊登場前即時推播,賽後奪牌好消息也絕不錯過!

中華電信積極實踐數位平權、響應永續奧運,摯邀全民收視合法奧運轉播服務,力挺中華隊!

中華電信長期致力於推動數位平權,MOD、Hami Video今年以獨家新科技轉播巴黎奧運,為普及全台民眾的收視服務,將深入偏鄉與在地居民共賞精彩國際賽事,提供國人同享精采國際賽事及凝聚對運動賽事的熱情。7月27日起誠摯邀請全民支持奧運轉播合法版權,透過MOD、Hami Video全方位的奧運轉播服務,成為中華隊國手們最堅實的後盾;此外,中華電信ESG企業社會責任與本屆巴黎奧運永續精神相互契合,Hami Video服務與MOD機上盒皆通過符合國際認證之ISO 14067碳足跡認證,中華電信以實際行動落實低碳環保,結合科技與環保理念創建美好未來,同時為國人帶來魅力無窮的永續奧運熱潮!

奧運全業務指定方案享優惠!即日起申辦行動指定方案,最高享Hami Video電視館首年免費

歡樂迎接奧運盛事,中華電信提供多項精采優惠方案讓客戶輕鬆收看熱血賽事,即日起申辦行動精采5G購機/贈點方案,最高可享Hami Video電視館前12個月免費看,既有5G客戶或寬頻客戶加購Hami Video電視館優惠價每月只要79元(原價168元),新租MOD指定方案最高送600點Hami Point註1,方案內容請見官網:https://www.cht.com.tw/home/campaign/2024hamivideopromo。