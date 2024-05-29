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月經平權！花蓮推安心舒棉寶盒2.0　民眾取用量暴增

▲▼花蓮縣政府響應世界月經日，舉辦「安心舒棉寶盒2.0記者會暨月經平權講座」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府響應世界月經日，舉辦「安心舒棉寶盒2.0記者會暨月經平權講座」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府響應5月28日「世界月經日」，舉辦「安心舒棉寶盒2.0記者會暨月經平權講座」，邀請長期關注並推廣月經平權議題的谷慕慕創辦人史文妃分享月經平權議題。

▲▼花蓮縣政府響應世界月經日，舉辦「安心舒棉寶盒2.0記者會暨月經平權講座」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚重視女性月經貧窮、婦女健康相關權益，基於性別平權及CEDAW公約第12條保障婦女健康，致力推動月經友善服務政策，也希望破除社會上對月經的各種禁忌，提高民眾對月經議題的關注與認識，實踐聯合國永續發展目標SDGs1「消除貧窮」、SDGs5「性別平等」和落實CEDAW精神。花蓮縣政府積極提供月經友善服務，積極營造性別友善服務措施，期望給予花蓮婦女更全方位的照顧，讓花蓮縣的家人們幸福感倍增。

▲▼花蓮縣政府響應世界月經日，舉辦「安心舒棉寶盒2.0記者會暨月經平權講座」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼邀請長期關注並推廣月經平權的谷慕慕創辦人史文妃（左）分享月經平權議題。

花蓮縣政府於民眾常致場所貼心設置多元生理用品-安心舒棉寶盒2.0取用點，免費提供不同需求之生理用品、紙內褲及濕紙巾，供給臨時陷入經濟困境或有緊急需求者使用。截止目前為止累計取用量達55萬8,062片(含為衛生棉、免洗褲…等)較安心舒棉寶盒1.0取用量逾8,000片增加數十倍，由此可知民眾對於此友善服務措施之需求及認同。

▲▼花蓮縣政府響應世界月經日，舉辦「安心舒棉寶盒2.0記者會暨月經平權講座」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

民眾可於社會處、原住民行政處、財政處、衛生局、5社福中心、婦女中心、新住民中心、婦幼親創園區、青少年服務中心、原住民族文化館、13鄉鎮戶政事務所、派出所、衛生所及衛生室、3區地政事務所、縣屬各級學校均設置安心舒棉寶盒2.0取用點，另在七星潭的公共廁所2處，設有衛生棉販賣機，提供相關生理用品，讓有需求者可在突發的生理狀態下，便利且友善的取得生理用品，實現性別友善、共好永續之目標。

▲▼花蓮縣政府響應世界月經日，舉辦「安心舒棉寶盒2.0記者會暨月經平權講座」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣多元生理用品配置地點分佈圖。

活動現場集結花蓮縣政府各局處代表、傅崐萁立委辦公室廖玉筍主任、韓林梅議員服務處黃思涵主任、北區服務中心林潘忠誠副主任、花蓮中原國小學童、花蓮市婦女會游淑賢理事長、花蓮縣脊髓損傷福利協進會吳靜怡社工、幸福生活美學協會柯綠蘿理事長共同出席，展現公私協力重視月經友善服務的精神，並齊呼籲大眾重視月經平權議題。

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