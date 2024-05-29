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怪獸粉、哈利波特迷必追！華納X大英自然史博物館聯手　特展7月來台

▲▼「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將於今年暑假7/4在中正紀念堂展出，英國展覽內容完整移師來台。（圖／大英自然史博物館提供）

▲「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將於7/4在中正紀念堂展出，英國展覽內容完整移師來台。（圖／大英自然史博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

《哈利波特》、《怪獸與牠們的產地》粉絲必追！由「華納兄弟探索全球主題娛樂」X「大英自然史博物館」聯手打造，「怪獸與大自然的奇幻世界」特展風靡全球，2020年首度在倫敦展出時吸引無數粉絲朝聖討論，觀眾將沈浸在奇幻世界、自然與科學交織的驚喜中，探索奇獸和現實生物的共同點。特展將於今年7/4移師來台，在中正紀念堂展出，還推出獨家「玻璃獸絨毛玩偶套票」、紀念套票等。

▲▼「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將於今年暑假7/4在中正紀念堂展出，英國展覽內容完整移師來台。（圖／大英自然史博物館提供）

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▲觀眾可透過展覽沈浸在奇幻世界、自然與科學的氛圍。（圖／大英自然史博物館提供）

「怪獸與大自然的奇幻世界」（Fantastic Beasts™: The Wonder of Nature）特展風靡全球，由華納兄弟探索全球主題娛樂（Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment）與大英自然史博物館聯手打造。

特展將展出「大英自然史博物館」領先全球的珍貴館藏，還有《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影中的出現的道具、兩套系列書籍出版社Bloomsbury Publishing的原創藝術作品、受到魔法世界啟發的模型等，一同展示。

▲▼「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將於今年暑假7/4在中正紀念堂展出，英國展覽內容完整移師來台。（圖／大英自然史博物館提供）

▲▼「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將於今年暑假7/4在中正紀念堂展出，英國展覽內容完整移師來台。（圖／大英自然史博物館提供）

▲▼「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將於今年暑假7/4在中正紀念堂展出，英國展覽內容完整移師來台。（圖／大英自然史博物館提供）

觀眾可透過展覽沈浸在奇幻世界、自然與科學的氛圍，發現到傳說中的生物、令人無法自拔的魔法故事，都是受到現實大自然的啟發；也能發現電影中「奇獸」與「現實生物」之間的共同點，將對地球生物多樣化有全新認識，理解保育自然生態的重要。

展覽空間令人驚嘆，可以進一步探索生物們擁有不可思議的能力，就像電影中的紐特．斯卡曼德（Newt ScamanderTM）一樣，真實世界的科學家也不斷幫助人們了解自然界中的生物，激發大家保護這些生物的熱情。

▲▼「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將於今年暑假7/4在中正紀念堂展出，英國展覽內容完整移師來台。（圖／大英自然史博物館提供）

▲▼觀眾也能發現電影中「奇獸」與「現實生物」之間的共同點。（圖／大英自然史博物館提供）

▲▼「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將於今年暑假7/4在中正紀念堂展出，英國展覽內容完整移師來台。（圖／大英自然史博物館提供）

「怪獸與大自然的奇幻世界」將於7月4日在中正紀念堂開展，也是首度在亞洲展出，特別推出全球獨家雙人紀念套票（899元）、玻璃獸絨毛玩偶套票（650元），也有單人票（390元)，目前已開賣。展覽也將推出限定周邊商品，包括特展限定「玻璃獸絨毛玩偶」、感溫變色馬克杯、奇獸文具套裝組等，讓粉絲收藏一波！

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