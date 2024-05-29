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社會 社會焦點 保障人權

逾期居留移工遭雇主棄屍攔砂壩　妻「不堪良心譴責」全案曝光

▲▼宜蘭礁溪棄屍，警方在一處攔砂壩尋獲泰籍移工遺體。（圖／記者游芳男翻攝）

▲警方帶著林姓雇主重回棄屍地點。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭一名逾期居留的泰籍移工日前不幸死亡，胞兄察覺異樣後透過泰國駐台辦事處轉報，宜蘭警方遂前往礁溪查訪，意外揭露死者遭到妻子、雇主及好友等人棄屍一案。警方初步調查，死者妻子供稱因顧及丈夫逾期居留身分不敢求救，只能找上林姓雇主協助棄屍，但實在受不了良心譴責，才會通知丈夫在泰國親屬，全案因此曝光。

宜蘭警方28日下午4時許接獲泰國駐台辦事處人員轉報，稱礁溪一名泰籍與其胞兄失去聯繫，疑似已經死亡，並提供其雇主車牌號碼，請求警方協助。警方獲報後立及成立專案小組，並循線聯繫車主林姓雇主(44歲)到案，經警方突破心防後，林男才坦承該名移工已於27日下午死亡，但因故及違法雇用逾期居留移工一事不敢報警，只好於27日晚間偕同死者妻子(35歲)、以及另外兩名泰籍友人(男42歲、女48歲)合力將遺體載至櫻花陵園殯葬管理所附近棄屍。

警方在得知地點後，於28日晚間7時帶著林男前往搜查，於礁溪鄉匏杓崙路段攔砂壩尋獲死者遺體經初步勘察遺體無明顯外傷，惟詳細死因尚待釐清。

28日晚間11時許，警方循線聯繫上死者配偶、以及2名協助棄屍的泰籍友人，並帶返分局詢問。死者妻子供稱，丈夫近期身體出現不適，但考量到逾期居留，擔心有罰則、且可能面臨遣返而不敢就醫，後27日下午隨即失去心跳死亡，妻子一時不知如何是好，只好聯繫林姓雇主幫忙；而林男也因非法雇用移工而不敢報警，便找來另外2名泰籍友人，4人合力棄屍。

後死者妻子因受不了良心譴責，幾經考量下才於28日通知丈夫在泰親屬，全案因此曝光。警方訊後依遺棄屍體罪嫌將4人移送宜蘭地檢署偵辦，同時相驗遺體釐清死因；另林男違法雇用逾期居留外籍人士部份亦移請相關單位裁處。目前全案正進一步偵辦中。

▼警方在林姓雇主指引下於一處攔砂壩尋獲泰籍移工遺體。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭礁溪棄屍，警方在一處攔砂壩尋獲泰籍移工遺體。（圖／記者游芳男翻攝）

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