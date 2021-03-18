往生室撞見這1幕崩潰！一驗4遺體「有味道」　家屬痛哭：女兒託夢說痛

▲往生室常有一些都市傳說，但抱持著莊重態度，是對往生者的一種尊敬。（示意圖／翻攝自百度百科）

圖文／CTWANT

醫院是生老病死的地方，因此常會聽到一些都市傳說，但相信抱持著寧可信其有的尊敬心態，就不怕另一個世界找麻煩；沒想到居然有人不信邪，趁沒人時，在往生室對大體做不禮貌的事情，結果遭到懲罰，下面爛光光。

資深禮儀師洪于婷在《震震有詞》提及，過去曾發生一起案例，一名長相秀氣、可愛的小鮮肉應徵上禮儀公司駐點人員，之後常常買飲料送護理師，久而久之2人就發展成男女朋友；不料某次護理師趁空檔下樓，想給男友一個驚喜，卻撞見不堪一幕。

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▲禮儀師洪于婷上節目分享案例。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

洪于婷透露，護理師看到鮮肉男友正對大體做出大不敬的行為，嚇得當場放聲尖叫，警衛聽到聲音趕過來，趕緊報警處理；洪于婷說，最恐怖的是，經過調查後，其中有4具大體真的有「嘉明的味道」。

事情爆開後，家屬很生氣質問禮儀師，「我夢到我女兒回來託夢，說她下面很痛。」而該名小鮮肉除了要面對法律制裁，洪于婷表示，後來得知對方下面爛掉、失去功能。

影片約於45:18處

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