甜美星座專家控前夫外遇！新婚就有妹打來　律師自爆：編故事

▲長相甜美的星座專家白瑜，因在受訪及節目中爆料前夫外遇挨告，北院18日開庭，她的律師辯稱「只是編故事」。（圖／翻攝白瑜臉書）

記者羅志華／台北報導

長相甜美的星座專家白瑜2020年間，陸續在節目、受訪時提到在上段13年婚姻中，前夫於登記結婚當晚，說和兄弟去夜店玩，回家卻有女子打來說「好想你」，之後更與多名女子關係密切，害她罹患憂鬱、恐慌症，發作時還會哮喘，經張姓前夫提告，檢方2月依誹謗罪起訴，張男另提民事求償，白瑜律師在庭上表示，「受訪內容是綜合朋友經驗編出來的」。

張姓前夫律師表示，白瑜接受媒體訪問，稱她前段13年婚姻中，前夫和不同對象關係密切、慣性劈腿，又在節目上稱，前夫結婚登記當晚，就在從夜店返家後，接到女子電話說「哥，我真是一晚撥了好幾通電話才找到你，真的很想你，怎麼沒打招呼就走了」，並指丈夫突然熱衷健身，周末常不在家，她想跟去還一度被咆哮；種種不實言論，害張男被親友頻頻關切，已嚴重侵害名譽。

白瑜律師則表示，白瑜對外講述時，都是以「前夫」、「老公」代稱男主角，但2人根本都不紅，這樣講大家也不知道是誰，且2人婚姻也沒維持13年，受訪時只是應記者需求，綜合朋友經驗編故事，並沒有特別針對誰。

但張男律師表示，白瑜提到與前夫相識的過程，指張男出差到大陸與她相遇、後來工作轉到印度，這都是2人真實發生的事，且張男在得知報導後，曾向白瑜質問她的不實言論，當時對方不僅沒否認，還反嗆「哪邊不實？」，案經張男提告後，刑事部分檢方已於日前起訴，顯見白瑜確實講的就是張男，本案將擇期再審。

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