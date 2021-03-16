客運冷氣口直灌腦門！她拿「1神物」堵住　網全驚讚：生活智慧王

▲男網友搭客運，抬頭驚見前一名乘客留下的「傑作」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者陳怡靜／綜合報導

坐長途客運最怕坐到正對冷氣出風口的座位！一名男網友表示，坐客運剛好坐在最後一排，「出風口距離腦門不到20公分」，沒想到他一抬頭竟發現，前一名乘客留下的「傑作」，讓他驚呆又害羞。照片一出，網友們大讚「生活智慧王」。

一名男網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，搭客運時恰巧坐在最後一排，由於座位的位子較高，冷氣「出風口距離腦門不到20公分」，就正對著頭部吹。怎料他一抬頭竟看見奇特的景象，只見出風口被「護墊」貼住，大小完全吻合，巧妙地阻斷冷風灌下。

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▲前一名女乘客突發奇想，將護墊黏在出風口。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

男網友不忘附上照片，網友們一看，紛紛被這創意給逗樂笑回，「好自在讓你好不自在」、「至少不是用過的」、「有消毒滅菌的」、「空氣清淨機」、「衛生棉廠商知道怎麼拍廣告了吧」、「生活智慧王阿，但用完應該要記得帶走」、「滴水的話很棒欸」、「好聰明」。

也有網友分享衛生棉的特殊用途，「行軍必備利器，放鞋底超吸汗」、「屋頂漏水也適用，居家小Tips」、「至少吸水性強！再也不用擔心被水滴到」。