　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

客運冷氣口直灌腦門！她拿「1神物」堵住　網全驚讚：生活智慧王

▲▼客運,冷氣出風口,護墊,衛生棉。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲男網友搭客運，抬頭驚見前一名乘客留下的「傑作」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者陳怡靜／綜合報導

坐長途客運最怕坐到正對冷氣出風口的座位！一名男網友表示，坐客運剛好坐在最後一排，「出風口距離腦門不到20公分」，沒想到他一抬頭竟發現，前一名乘客留下的「傑作」，讓他驚呆又害羞。照片一出，網友們大讚「生活智慧王」。

一名男網友在臉書社團「路上觀察學院」發文表示，搭客運時恰巧坐在最後一排，由於座位的位子較高，冷氣「出風口距離腦門不到20公分」，就正對著頭部吹。怎料他一抬頭竟看見奇特的景象，只見出風口被「護墊」貼住，大小完全吻合，巧妙地阻斷冷風灌下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼客運,冷氣出風口,護墊,衛生棉。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

前一名女乘客突發奇想，將護墊黏在出風口。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

男網友不忘附上照片，網友們一看，紛紛被這創意給逗樂笑回，「好自在讓你好不自在」、「至少不是用過的」、「有消毒滅菌的」、「空氣清淨機」、「衛生棉廠商知道怎麼拍廣告了吧」、「生活智慧王阿，但用完應該要記得帶走」、「滴水的話很棒欸」、「好聰明」。

也有網友分享衛生棉的特殊用途，「行軍必備利器，放鞋底超吸汗」、「屋頂漏水也適用，居家小Tips」、「至少吸水性強！再也不用擔心被水滴到」。

ET快訊
遊覽車猛撞山壁5死　受傷乘客「還原驚悚過程」
快訊／不敵病魔！壽山動物園「紙片獅」小巴病逝
快訊／最新傷亡名單曝！遊覽車撞山壁5死10重傷
快訊／遊覽車撞山壁「45人全送醫」5死　里民活動回程舊蘇花遇
42人4千元遊花蓮「遊覽車撞山壁」5死　旅行社老闆趕抵現場
遊覽車猛撞山壁5死　「有2違規紀錄」2018年才出廠
快訊／遊覽車撞山壁5死！ 　現場慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台帛旅遊泡泡明宣布！陳宗彥曝：雙方採檢有共識「流程更方便」

LIVE／蘇花公路遊覽車撞山壁5死　公路總局19:00緊急說明

「料理界Pan Piano」湧出　180秒超晃！老司機邪惡視角…想當肉餅

海景第一排！2022台灣設計展在高雄　「擴大規模」3區域曝光

42人4千元遊花蓮「遊覽車撞山壁」5死！好視野旅行社老闆趕抵現場

遊覽車猛撞蘇花山壁釀5死　車輛2018年才出廠、曾有2違規

客一進早餐店「都只喊4字」　阿姨1舉動驚呆！萬人共鳴：有魔力

小心別惹怒他們！「3星座」人品差 嫉妒心強愛記仇

遊覽車猛撞山壁駕駛稱「踩不到煞車」釀5死　蘇花公路雙向阻斷

客運冷氣口直灌腦門！她拿「1神物」堵住　網全驚讚：生活智慧王

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

台帛旅遊泡泡明宣布！陳宗彥曝：雙方採檢有共識「流程更方便」

LIVE／蘇花公路遊覽車撞山壁5死　公路總局19:00緊急說明

「料理界Pan Piano」湧出　180秒超晃！老司機邪惡視角…想當肉餅

海景第一排！2022台灣設計展在高雄　「擴大規模」3區域曝光

42人4千元遊花蓮「遊覽車撞山壁」5死！好視野旅行社老闆趕抵現場

遊覽車猛撞蘇花山壁釀5死　車輛2018年才出廠、曾有2違規

客一進早餐店「都只喊4字」　阿姨1舉動驚呆！萬人共鳴：有魔力

小心別惹怒他們！「3星座」人品差 嫉妒心強愛記仇

遊覽車猛撞山壁駕駛稱「踩不到煞車」釀5死　蘇花公路雙向阻斷

客運冷氣口直灌腦門！她拿「1神物」堵住　網全驚讚：生活智慧王

快訊／41歲聲優天后水樹奈奈生了！　寶寶提早來報到…一抱娃哭了

台帛旅遊泡泡明宣布！陳宗彥曝：雙方採檢有共識「流程更方便」

桃猿一軍牛棚4左投　曾總：以前一位難求

錢德月現場教女兒「選男人」撇步：什麼都能交換，就是鞋子不行

LIVE／蘇花公路遊覽車撞山壁5死　公路總局19:00緊急說明

3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

每天要抱1小時！　大隻鵝寶「笑眼貼肩」討抱萌暈網：真正的鵝子

快訊／不敵病魔！壽山動物園紙片獅小巴病逝　 昔10大動物明星

桃園航空城即將進行工程發包　議員憂原物料上漲「流標機率高」

曾被酸民攻擊　吳淡如轉念「很想找到這個人致謝」

生活熱門新聞

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

不用太主動追！對5大星座「越冷漠，越愛你」

揭分手鳳梨真正原因　罔腰曝喜訊：真的會有一個小孩

女叫外送去冰　店員貼心遭反咬

走出高鐵站「2男狂要票根」　用途曝：能賣錢

打電話手勢「不是比6」　小孩一伸手驚呆網

白俄16歲正妹感謝「台灣便當救了我」

男童「下體狂頂」女店員！媽媽不阻止還在笑

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

料都掉光光！停紅燈見外送員「披薩垂直放」

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

「幫我送上船！」屏東外送員飆到港口傻眼了

更多熱門

相關新聞

GU「吸水內褲」為女性生理期打造

GU「吸水內褲」為女性生理期打造

每個月一次的生理期有多沒麻煩與不適，只有女性同胞們能夠體會，日本GU最近推出的BODY LAB系列裡，其中一項「吸水內褲」單品，便是專門為了女性生理期所打造，雖然吸水量有限，依然建議與衛生棉搭配使用，但是能防止不慎側漏或是滲到外衣上，若是碰到「突然來」的情況也足以緊急應付，讓日妞們相當興奮、躍躍欲試。

空拍「台北大峽谷」真相曝！網笑瘋：機車

空拍「台北大峽谷」真相曝！網笑瘋：機車

15秒倒轉片還原《天能》　網：時間鉗形攻勢

15秒倒轉片還原《天能》　網：時間鉗形攻勢

大樓地面貼導盲磚！路人看傻：帶你撞門

大樓地面貼導盲磚！路人看傻：帶你撞門

男友忘記情人節整天打電動！她貼衛生棉「封印電腦」

男友忘記情人節整天打電動！她貼衛生棉「封印電腦」

關鍵字：

路上觀察學院客運冷氣出風口護墊衛生棉

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

快訊／凱渥男模猝逝！得年23歲

女星錄影遭暴打　蔡依林經紀人翻臉

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

江宏傑登《玩很大》網評論一面倒

即／遊覽車撞舊蘇花山壁釀5命危

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面