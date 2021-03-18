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故宮除了「降級」還有另一種可能！吳密察：參照國外一流博物館

▲▼國立故宮博物院,台北市士林區。（圖／記者季相儒攝）

▲故宮可能「降級」引發關注。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

故宮近來「改組」問題備受關注，原隸屬於行政院的二級機關，擬將改隸於文化部的三級機關，也被外界質疑是否會有「矮化」問題。今（18）日立法院召開會議，其中立委黃國書提出故宮是否考慮轉為「行政法人」，故宮院長吳密察回應，這可能性也不排除，將參照國外一流博物館來思考做法。

▲▼立法院今召開教育及文化委員會召委，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。（圖／記者林育綾攝）

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▲故宮博物院院長吳密察接受質詢。（圖／記者林育綾攝）

立法院今召開教育及文化委員會召委 ，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。許多立委紛紛提出改組問題，其中萬美玲質詢吳密察，故宮若改隸為文化部轄下機關，對此有什麼看法？吳密察表示「會尊重」。

不過萬美玲提出，二級機關與三級機關的人事編制有些差別，擔心「降級」後可能影響故宮的預算編列、緊縮編制等。吳密察表示，行政院長有保證過，「故宮即使改隸文化部，人、權、業務都不會改變」。

▲▼立法院今召開教育及文化委員會召委，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲萬美玲提出二級與三級機關編制不同。（圖／記者林育綾攝）

而立委黃國書提出，故宮除了改隸文化部之外，有沒有另一種路徑，像是轉為「行政法人」的可能？吳密察回應，先前說過，故宮的未來走向，應該先參照各國一流博物館的設計，像是羅浮宮、大英博物館等，最終目的是要讓博物館能在被尊重專業下，盡可能發揮量能，還必須符合「臂距原則」，課責制度也能建立，如果能設計出這樣的制度，不排除轉為行政法人。

黃國書也提及，近來故宮內部已組織改造，例如將書畫與圖書文獻整併，是否會讓研究能量受影響？而教育展資處被拆成行銷、展示、數位，是否弱化了教育功能？吳密察回應，雖然組織改造，但其實業務都沒有改變。

▲▼立法院今召開教育及文化委員會召委，邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況，並備質詢。（圖／記者林育綾攝）

▲立委黃國書提出，故宮轉為「行政法人」的可能。（圖／記者林育綾攝）

而立委林奕華則說，文化部要「收編」故宮似乎已經勢在必行，但目前只有中國大陸將故宮隸屬在文化部之下，強調「層級」還是很重要，不能貶低；甚至認為這樣的改組目前沒有諮詢吳密察「非常不尊重」，還說「你會不會變成末代故宮院長？」吳密察則說，「收編」這字眼不太精準，還是會再參照國外一流博物館的樣態設計。

吳密察表示，目前已經成立小組，討論及研究故宮未來的組織樣態設計，這小組「不會有預設立場」，而是會在前述提到的幾項原則下，研究國外的案例再做研擬，預計今年年底會出爐。

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