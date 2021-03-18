「雞排剪一刀」再炸變好乾！他半夜嘗鮮超火大　行家曝關鍵SOP

▲雞排是許多人的宵夜首選。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

「你這一刀剪下去，沒聽到雞排在哭泣嗎？」一名網友分享最怕剪過再油炸的雞排，因吃起來口感很乾。此文引發不同看法，有人認為，「雞排會乾，不是剪的問題」；也有人分享炸雞排關鍵SOP，「這樣整片才會一起熟。」

當事人今天（18日）在「爆怨公社」臉書社團表示，每次到不熟的地方買雞排，最怕就是炸一炸，拿起來給它一刀剪下去再放回去炸，「老闆ㄟ，難道你不知道這樣子炸起來後又乾又難吃嗎？」

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原PO指出，「還有那種頭剪一刀，尾剪兩刀的」，吃起來跟雞排乾沒兩樣了，看了就火大，「可以還我完整的雞排嗎？你這一刀剪下去，沒聽到雞排在哭泣嗎？」

▼炸雞排時該不該剪，引發熱烈討論。（示意圖／記者許力方攝）



原PO回覆網友的問題說，點餐前有先跟老闆說不要剪，但對方還是剪了一刀，因這樣比較快熟；至於會去這家店，是人生地不熟，大半夜只好試一試。

對此，許多人有同感地說，「每次看老闆一刀剪下去，我心也跟著碎了」、「我也是不剪雞排，吃起來很柴」；不少人認為，剪雞排是怕炸沒熟；但也有人挺剪了再炸，「我最怕沒炸熟，老闆有剪的最好！ 而且一定要切！ 不然一口咬下容易燙傷嘴。」

有內行網友表示，「有骨頭的那邊本來就要剪開，不然肉熟了，有骨頭那邊還沒熟。SOP就是先炸幾分鐘，拿起來剪開有骨頭的地方（直接剪斷骨頭），然後再炸幾分鐘，這樣整片才會一起熟。整片沒剪的炸到骨頭熟了，肉也老了。」

一名「不剪雞排」的賣雞排業者說，他們家的雞排選骨頭小、肉厚的雞胸，定溫定時油炸，油炸溫度設定在180度，炸7分鐘，中間會翻轉讓雞排受熱均勻，客人現場吃也沒遇過骨頭不熟的問題。也有人認為，「雞排會乾不是剪的問題，剪的位置是骨頭，如果會柴，那麼就代表這家雞排店就算不剪也會柴。」