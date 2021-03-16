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看男友「Line搜尋功能」1現象有鬼！抓姦達人教6招...網推爆收藏

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

定期看另一半手機，究竟是維持安全感，還是打開「潘朵拉的盒子」自討苦吃？一名女網友最近翻男友Line的搜尋功能，發現不尋常的現象，於是上網求解。發文釣出內行人，教戰6招讓背後秘密全現形，被大票網友推爆。

女網友在dcard無奈問道，「大家知道Line有一個『最近搜尋』的功能嗎？打開男友的最近搜尋，都是看起來像女生的名字，可是完全沒有聊天內容，我該注意什麼？」

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▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

PO文釣出自稱「Aka抓姦達人」的老司機，大方分享「Line搜尋功能」的6個用法，包括：

1.看聊天記錄

設定→聊天→隱藏聊天室

2.看通話紀錄

設定→通話顯示通話→改成通話

3.看加好友紀錄

主頁→右上角小鈴鐺

4.解封解隱藏看紀錄

設定→好友→隱藏好友／封鎖好友

5.看寄送出的好友邀請

設定→好友→好友邀請

6.看存過的東西

主頁→keep

對此，網友們則紛紛回應，「突然覺得單身真好！感覺妳男友壓力好大」、「當你男友好可憐」、「不要出軌不就沒事了嗎？為什麼要怕」、「還好我都不用Line...哈」、「以後懷疑被劈腿希望能用上」。另外，還有「Aka反偵察達人」留言笑說，「設定-隱私設定-密碼鎖定-開啟。以上抓姦全都掰掰了。」

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