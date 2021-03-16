祢一定可以當最美天使！女友遭賓士富少撞死　他16條訊息心碎道別

記者游瓊華、李忠憲、陳韻如／台中報導

台中市一名18歲張姓高中生7日凌晨開賓士車撞上彭姓女騎士，導致彭女因傷重住進加護病房，情況非常不樂觀。然而，稍早不幸消息傳出，彭女經過搶救9天，仍於15日深夜11時54分宣告不治。對此，彭女男友在接獲消息後，悲痛傳訊像心愛的女友道別，「祢一定可以當最美的天使，…，寶貝一路好走，我愛你」，一字一句讓人看了相當心碎。

▲無照賓士富少高速衝撞，彭女搶救9天宣告不治。（圖／記者游瓊華翻攝、記者李忠憲翻攝）

這起事故發生在7日凌晨，彭女騎機車遭張姓男子開賓士車高速撞上，彭女當場彈飛，頭部重創陷入昏迷。事發當時彭女男友人在現場，親眼目睹女友遭撞，心碎地說「女友被撞了3公尺高，不管如何CPR，女友都沒了呼吸心跳，我雙手沾滿她的鮮血，心碎地喊著她的名字求求她回來！」

然而，事隔多日，肇事的張男卻始終神隱，氣得彭女閨蜜發文怒控，「事情發生到3/13號父母才出面，中間完全沒有任何的慰問，只擔心自己兒子最近會不會有人找他，擔心兒子的人身安全，憑什麼？」而張男終於在躲了7日後才出面道歉，並承諾會負責。

▲彭女男友接到噩耗後崩潰傳訊道別。（圖／翻攝彭女男友臉書）

不過，壞消息在稍早傳出，彭女經搶救9天，仍於15日深夜11時54分宣告不治。對此，前一天才發文祝女友「情人節快樂」的彭女男友在接獲消息後，悲痛接連傳了16條訊息與女友道別，「寶貝，這幾天辛苦你了，聽說你去當美美的天使了，謝謝你給我們這麼多的時間，讓我們可以跟你好好說話，讓很多人都看看你，謝謝你這麼為我們著想，謝謝你這一年半多的照顧，跟你在一起，真的真的很幸福！寶貝，一路好走，我愛你。」字字句句流露出了他對彭女的感情，以及不捨。

彭女男友事後貼出這段道別文字，並標記彭女寫道，「祢一定可以當最美的天使」，但最後仍掩不住情緒，「真的不行了…徹徹底底…」，讓人看了相當心疼。目前全案警方仍在積極偵辦中，至於後續案情也有待調查釐清。

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