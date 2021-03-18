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小三兒賣魚數學題算不出答案！爸爸崩潰求救　網一眼就懂：奸商

▲▼海鮮,魚市場,魚販。（圖／ETtoday資料照）

▲一題賣魚數學作業讓爸爸崩潰。（圖／資料照）

網搜小組／許力方報導

台北一名爸爸發文求救，幫忙國小三年級的兒子算數學作業，結果碰上第六題賣魚題目，父子倆卻怎麼算都算不出來，讓他崩潰「應該沒有老闆會賠錢賣吧？」上千網友一看秒懂，引發熱烈迴響，紛紛開玩笑稱「倒貼」、「這是一道期貨交易考題，現在小學生真辛苦！」事後爸爸也抱著疑問求證老師，終於得到解答。

這名苦惱的爸爸17日一早7時許透過「爆廢公社二館」發文求救，大呼「有哪位數學大師幫我解答一下第六題的答案是多少嗎？」原來他和小三的兒子一起做數學作業，但遇到一題：「至民把126條魚每9條綁成一串，賣掉23串後，還剩下幾串？」讓他們大崩潰，無論怎麼算都算不出來，「應該沒有老闆會賠錢賣吧？」

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▲▼小三兒賣魚數學題算不出答案！爸爸崩潰求救　網一眼就懂：奸商 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲126條魚每9條綁一串、賣掉23串，答案為負數 。（圖／翻攝「爆廢公社二館」）

照片一PO上網受到熱烈討論，紛紛笑出來說「有甜甜價」、「魚不夠賣啊，老闆」、「被預購9串」、「-9呀，不然呢」、「答：生意太好 欠客人9串魚」、「果然是奸商」、「這應該是詐欺…」其中有網友直言解答，老師給的原題目應該是「1260條魚」，否則怎麼算都只有14串而已。爸爸事後看到網友反應笑歪，並更新回應，和老師確認過後得到證實，第六題是不小心出錯了，已經更改題目，。

「期貨交易先修班？」明眼網友一看第六題就懂，笑稱「完全是美國股票GME事件翻版，有9串魚被賣空了」、「這是一個買空賣空的交易行為，絕對是剩下0串，才不會被套牢」、「那題魚的題目要用到期貨做空的觀念」、「借魚賣出，融券的概念。等市場上魚價下跌在回補」、「這很明顯的是投機事業」、「詐騙集團怎麼來的？就是這樣」。

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▼爸爸稱老師證實出錯題目，網笑回：奸商。（圖／翻攝「爆廢公社二館」）

▲▼小三兒賣魚數學題算不出答案！爸爸崩潰求救　網一眼就懂：奸商 。（圖／翻攝爆廢公社二館）

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