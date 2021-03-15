電話叫錯餐！要炒麵點成湯麵　老闆娘「霸氣1舉動」她聽完超感動

▲湯麵、乾麵。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

人間處處是溫情！有時打電話叫餐，老闆娘可能聽不清楚餐點的內容，因此不小心做，或是自己叫錯餐，而拿到跟想像中不一樣的餐點，一名女網友日前打電話到小吃店叫餐，到現場取餐時發現，在電話中講錯點到湯麵，但想吃的是乾麵，沒想到老闆娘很好心的要重新幫她做，湯麵就送她吃。

女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，取餐時發現是湯麵，向老闆娘詢問「麻辣麵是湯的嗎？」老闆娘則回答「對啊是湯的，你是要乾麵嗎？」原PO才表示自己點錯餐，其實是想要吃炒麵，但想說都已經做了，也不想麻煩對方，沒想到老闆娘竟然說，「我再炒一個乾麵給妳啦！這個請妳吃就好！」

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▲老闆娘表示再做一份炒麵給她，且不收錢。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO聽到後趕緊說「不行啦」，並表示會付湯麵的錢，但好心的老闆娘卻堅持不收錢，轉過頭向廚房表示做一份炒麵，並向原PO說「不用收錢！」超暖心的舉動讓原PO很感動，「雖然是一份60元的餐點，但是我吃到無限大的幸福」。

貼文一出後，網友們留言表示，「大部分客人只會認問是店員聽錯」、「這種處理方式才能留住客人啊」、「好店家吃爆它」、「這個態度想吃了」、「客人的態度會影響店家的態度」。