「IG男友」必備心機小道具　討女友歡心一秒從豬隊友變神攝手

▲台中大雅小麥文化節成IG上熱門景點，金黃稻浪美景讓許多網友爭相前往。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

每張網美照的背後，都有一個崩潰的「IG男友」。天下女孩們最大的心願莫過於出遊的時候可以輕鬆獲得美照，不管是PO臉書、發IG或是馬上來幾則限動都超有面子，明明眼前美景一大片，無奈男友不管怎麼拍怎麼按、角度怎麼換，拍出來都慘不忍睹，好想讓他一秒失戀！世間男友更想問天問大地，為什麼怎麼拍女友都不滿意？一整天下來幫她拍了成千上百張網美照，最後只換得一篇IG PO文，有時甚至只放限動，短短24小時的壽命就讓心血付諸流水，各位「IG男友」們千萬別灰心，擁有神奇小道具絕對能讓你擺脫手殘標籤，從豬隊友變成神攝手。

▲擺拍太刻意，那就讓女友拿個小道具，呈現更輕鬆自在的氛圍。

身為一個稱職的「IG男友」，全台網美景點口袋名單絕對要列好列滿，第一時間帶女友衝一波，成為朋友圈內搶先踩點的人，讓女友超有面子！近期搜尋網美打卡景點，台中大雅小麥文化節無庸置疑成為火熱選項，隨風搖曳的金黃色麥浪，讓許多人紛紛前來搶拍，更發現IG上一大票人都已將大頭照換上身處麥浪中的身影，但同樣是麥田，加點巧思、利用隨手可得的小道具，就能讓你拍出來的照片跟別人都不一樣！就有位創意十足的IG男友突發奇想，讓女友跟最愛喝的「麥香」一同入鏡，沒想到不只意外討了女友歡心，也獲得意想不到的完美效果，讓同在天涯的IG男友們紛紛仿效。

大家都熟悉的麥香可派上用場的地方可不只是小麥節，麥香愛好者眾多，是許多人進便利商店挑選飲品的首選，也因此無論是出遊、賞櫻、或是日常生活抓拍，帶上一瓶麥香都可以讓畫面加分不少，妳已經人比花嬌，但加上麥香更是猶如錦上添花，為數眾多的小麥節貼文內，只要有麥香就是略勝一籌，更具畫龍點睛的效果，不僅讓愛喝麥香的女友表情更加生動活潑，也能省去不知pose怎麼擺的困擾，對擺拍很有障礙？只要拿著一瓶麥香一切都不是問題，男友甚至可以利用麥香當作構圖重點，讓畫面聚焦更有吸引力。

常跑網美景點的你一定知道，IG上幾張美照多半是排在隊伍中動輒十幾二十分鐘後才有機會拍出來的，還得在眾目睽睽與長長人龍的壓力之下穩住手、抓好角度，迅速按下多張快門，要練就這項好本領一點也不容易，不過、but，要能在等待過程中好好安撫女友更是難上加難，無論太熱、太冷、太陽太曬、風太大、毛毛雨⋯⋯都會影響出遊心情，每個小細節都不能馬虎，就在女友快要失去耐性之前，聰明的你千萬記得隨時準備好一瓶麥香，只要拿出來就可以讓女友恢復笑容。

下次聽到女友說「北鼻我們出去拍照～」的時候，與其抱著赴死的心情前往，不如先手刀買幾瓶麥香，帶在身上以備不時之需，貼心舉動讓女友對你刮目相看，不用花大錢就能獲得雙重滿足，全天下男友的偶像非你莫屬，說不定這次你嘔心瀝血的結晶就能一躍成為女友的大頭貼照，準備好麥香，成為女友心目中的神攝手吧！

小提醒：請尊重農民辛勞，進入麥田拍攝需經同意並勿踐踏麥田，善用角度同樣能拍出美照唷！