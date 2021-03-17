國五設「大客車專用道」惹民怨　費鴻泰要求改為「優先道」舒緩塞車

▲費鴻泰要求，將國五大客車專用道改為「優先道」。（圖／費鴻泰辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

國道5號北上各交流道自100年7月起，全面實施「大客車專用道」，國民黨立委費鴻泰17日表示，他接到民眾陳情抱怨大客車專用道擾民又不實用，尤其清明時節和春假期間，大量小客車行駛在國5車道，塞車問題非常嚴重，費鴻泰要求交通部，將目前「大客車專用道」改為「大客車優先道」，減緩塞車情況。

費鴻泰表示，交通部早期為解決國5塞車問題，北上各交流道自100年7月起，全面實施大客車專用道。國5是一條熱門道路，往宜蘭和花東旅遊大客車的必經道路，當時「大客車專用道」確實紓解了國5的車輛雍塞問題，政府為鼓勵民眾使用大眾運輸，讓大客車享受到專用道的便利。

費鴻泰說，自從109年起，全球新冠肺炎疫情日趨嚴峻，團體旅遊人數銳減，民眾更配合政府減少群聚場合，很少搭乘大客車旅遊。目前民眾旅遊偏向搭小客車，造成國5道路小客車使用率增加。因此，交通部應規劃將「大客車專用道」改成「大客車優先道」，讓小客車也可以彈性使用大客車優先道，降低國5塞車狀況。



費鴻泰表示，大客車專用道也衍伸其他問題，包括國道3號北上要接國道5號時候，交流道右側更改為大客車專用道標示不明確，易造成假日塞車，小客車駕駛人有時沒注意到「大客車專用道」標誌而誤闖，被錄影舉發而收到紅單。

費鴻泰認為，在「大客車優先道」還未修改完成之前，有關國道3號轉至國道5號標誌問題，交通部有必要在明顯處增設警告標誌，提醒用路人提前變換車道。

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