巴士亂超車運將黑講成白　法官：最美風景是人「沒握方向盤前」

▲屏東地方法院外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

吳姓司機駕駛遊覽大客車去年開車行經國道1號南下366公里處時，未保持安全距離超車被檢舉，遭開單告發，罰鍰4500元，他否認有違規行為，並以後車駕駛如有到危險「理應閃燈、鳴喇叭示警」等警告前車，應該是後車車輛未注意前方車輛狀況引起，提出行政訴訟請求撤銷該處分。

法官審理舉例，「雖然大家常說，台灣最美的風景是人，但那是在台灣人沒有握方向盤的時候，許多彬彬有禮的台灣人一握上方向盤就變了個人，因為按個喇叭、閃個大燈就被逼車的事件，網路上隨便搜尋就有一大堆影片，原告開的是大客車，面對大車是否人人都有閃燈、鳴喇叭示警的勇氣，實有疑問」，並檢視相關證據，認吳男確有違規事實，駁回該訴訟，可上訴。

判決書說，吳姓男子駕駛遊覽大客車，2020年8 月8 日晚，行經於國道1 號南向366.4 公里處時，因有「變換車道未保持行車安全距離與間隔」違規事實，被後方車輛駕駛人檢舉告發，國道警察勘察錄影帶等證據屬實，開單告發。

他不服，並以當時變換車道時車速不快，也有打方向燈示警超過20秒以上，且是循序漸進的方式進入車道，並非以強行急切的方式變換車道，這應該有給後方的車輛足夠時間反應。如果原告變換車道有造成其他安全上的影響，後方來車應對原告閃燈、鳴喇叭示警和減速等動作，但資料上完全沒有此動作，故原告判斷在變換車道的時候是安全無疑的。

他還說，變換車道完成後，前方車輛也有剎車減速的動作，當然也跟著剎車減速並保持相當之安全距離，但後方來車卻有急速剎車之動作，顯示其後方車輛，對於前方整個行車狀況是應注意而未注意，也未和原告保持相對的安全距離，主張原處分。

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