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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營「奇兵」王世堅戰台北市長？　蔣萬安：他的地方經營很紮實

記者徐政璿／台北報導

民進黨16日舉行北市黨務會談，會中民進黨立委高嘉瑜建議，若衛福部長陳時中無意願出戰2022台北市長，她力薦「奇兵」台北市議員王世堅出戰。對此，國民黨熱門台北市長候選人蔣萬安17日受訪表示，王世堅在地方的經營很紮實，服務也認真，但對於民進黨的選舉規劃不便多做評論。

▲國民黨立委蔣萬安受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者林敬旻攝）

民進黨台北市黨部16日舉行黨務座談，與會的立委高嘉瑜當場向總統蔡英文提出，2022年台北市市長選戰，民進黨應該要派出奇兵，她推舉台北市議員王世堅參選。王世堅會後受訪時坦言：「我驚呆了！」

蔣萬安17日上午受訪時則表示，王世堅在地方的經營很紮實，服務也認真，未來他和王世堅都會繼續為選區服務。對於王世堅是否是「奇兵」？他說，對於民進黨的選舉規劃，他不便評論。

陳時中17日上午在立法院被問及此事時笑說：「很好啊，大家有很多選擇。」

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