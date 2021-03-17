小法警告贏北檢！討加班費　法院：有執行職務就算加班

▲廖姓法警為加班費控告北檢，法院認為在開庭前後執行勤務也算加班，判他勝訴。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

台北地檢署廖姓法警於2019年6月間，值勤15小時後，申報6小時加班費，但北檢認為廖男多數時間在待命，僅認定「值庭戒護」、「戒護人犯」為加班，核給3小時加班費；廖男對北檢提起行政訴訟，北院認為，值班期間有執行業務就算加班，判原處分撤銷，但北檢可選擇以加班費或補休補償。

廖男表示，他自2019年6月12日17時30分，值勤到13日8時30分，他當天在開庭前、後都有做事，15小時中應有6小時算加班，但北檢卻只認定加班3小時，認為明明法院就已認定，法警的職務不以開庭或值庭為限，只要在上班時間外執行業務，就該算加班，並指部分檢方法警，對於和法院法警做差不多的事，卻受到差別待遇感到不平。

北檢表示，廖男於當日值夜班時，在19時50分到23時9分有執行業務，核給加班費3小時，其餘時間則在待命，難以認定是加班，且也在2020年2月15日補休3小時，不得再討加班費。

法院認為，廖男值勤當天，自17時40分起，就陸續有新收人犯及通緝犯解送到案，廖男於庭前處理的各項事務，確屬執行法警職務、應算加班，庭後處理人犯開釋、關閉處所電源，也要算進加班時間，加班時數應為5小時，判原處分撤銷。

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