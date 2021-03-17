　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小法警告贏北檢！討加班費　法院：有執行職務就算加班

▲▼台北法院外觀。（圖／記者羅志華攝）

▲廖姓法警為加班費控告北檢，法院認為在開庭前後執行勤務也算加班，判他勝訴。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

台北地檢署廖姓法警於2019年6月間，值勤15小時後，申報6小時加班費，但北檢認為廖男多數時間在待命，僅認定「值庭戒護」、「戒護人犯」為加班，核給3小時加班費；廖男對北檢提起行政訴訟，北院認為，值班期間有執行業務就算加班，判原處分撤銷，但北檢可選擇以加班費或補休補償。

廖男表示，他自2019年6月12日17時30分，值勤到13日8時30分，他當天在開庭前、後都有做事，15小時中應有6小時算加班，但北檢卻只認定加班3小時，認為明明法院就已認定，法警的職務不以開庭或值庭為限，只要在上班時間外執行業務，就該算加班，並指部分檢方法警，對於和法院法警做差不多的事，卻受到差別待遇感到不平。

北檢表示，廖男於當日值夜班時，在19時50分到23時9分有執行業務，核給加班費3小時，其餘時間則在待命，難以認定是加班，且也在2020年2月15日補休3小時，不得再討加班費。

法院認為，廖男值勤當天，自17時40分起，就陸續有新收人犯及通緝犯解送到案，廖男於庭前處理的各項事務，確屬執行法警職務、應算加班，庭後處理人犯開釋、關閉處所電源，也要算進加班時間，加班時數應為5小時，判原處分撤銷。

腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
網紅跟風免費送海鮮！16位鮭魚本尊訊息狂炸　老闆傻：這麼多
美女重機騎士爆紅！電視台採訪揭「真面目」網崩潰
慈禧投胎轉世？第5代外孫女「99％撞臉」超狂職業曝光
泰森拿300萬跟150kg女獄警交往　回憶「每天都來」快被榨
快訊／宜蘭冬山民宿雙屍命案！情侶躺浴室亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中和縱火釀9死！無良隔出41間套房＋頂樓加蓋　女房東也要入獄2年

快訊／熱油噴濺毀臉！最痛午餐…高雄女2度灼傷急送醫

75歲翁誤踩油門闖禍！中國附醫旁連撞9輛汽機車　路人嚇傻驚叫

小法警告贏北檢！討加班費　法院：有執行職務就算加班

孫安佐製槍案六度開庭　限制出境5月到期...他低調五字回應！

遊覽車「一切符合監理站規定」　騰龍董座：等鑑定報告出爐再說明

遊覽車撞山壁6死！「火鍋夫妻」同赴黃泉　粉專悲痛曝恩愛合照

下雨天被按喇叭秒回頭看　騎士「再加1動作」挨罰1.2萬元

快訊／宜蘭冬山民宿雙屍命案！情侶躺浴室明顯死亡　警封鎖調查

花蓮市區吃完午餐…上車3hrs「大三女慘遇6死車禍」亡！家人崩潰

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

板橋阿伯騎車買菜誤上高架橋！　全身發抖...警救援安撫親送回家

中和縱火釀9死！無良隔出41間套房＋頂樓加蓋　女房東也要入獄2年

快訊／熱油噴濺毀臉！最痛午餐…高雄女2度灼傷急送醫

75歲翁誤踩油門闖禍！中國附醫旁連撞9輛汽機車　路人嚇傻驚叫

小法警告贏北檢！討加班費　法院：有執行職務就算加班

孫安佐製槍案六度開庭　限制出境5月到期...他低調五字回應！

遊覽車「一切符合監理站規定」　騰龍董座：等鑑定報告出爐再說明

遊覽車撞山壁6死！「火鍋夫妻」同赴黃泉　粉專悲痛曝恩愛合照

下雨天被按喇叭秒回頭看　騎士「再加1動作」挨罰1.2萬元

快訊／宜蘭冬山民宿雙屍命案！情侶躺浴室明顯死亡　警封鎖調查

花蓮市區吃完午餐…上車3hrs「大三女慘遇6死車禍」亡！家人崩潰

聖火傳遞很重要嗎？　許多日本名人紛紛退出

專訪／郭雪芙認「沒少女心」談戀愛先考驗　謝沛恩短髮只有Gay搭訕

獨／20歲漩渦鳴人鮭魚報到！他曝戶政事務所現況...感謝阿姨沒責備

王美惠會勘嘉市八掌溪　力促改善防汛道路水防設施

2021「必收包」出爐！香奈兒珍珠小水桶美炸　Jisso「頭頂上的」DIOR Caro好想要

王彩樺屏東嗨爬椰子樹！八點檔再現藍皮火車百人搶圍觀

瘋改名！內政部憂民眾踏上不「鮭」路　強調最多只能改3次...

王建民「好攝」守候美景　人生不惑之峰笑稱自己像大象

中和縱火釀9死！無良隔出41間套房＋頂樓加蓋　女房東也要入獄2年

foodpanda狂灑12組優惠碼懶人包！滿99元加購「1元生鮮」有豬絞肉

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

社會熱門新聞

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

遊覽車初步鑑識結果曝　剎車沒咬死

酒店正妹不做S包廂廁所遭硬上　姊妹淘敲門男客不理

4車出遊1車撞山　乘客曝急過3彎：完了

和平醫護理站紀錄曝光　被砍運將等死24小時全都露

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

遊覽車撞山6死名單曝光！

看著21歲女死在眼前…復興里長「見侯友宜哭跪」求幫忙

遊覽車撞壁6死像極了戰場！乘客擠山溝滿臉是血

夫妻共遊命喪蘇花　兒哭捶醫院門

更多熱門

相關新聞

刑警每天只上班6小時　彈鋼琴還能領加班費！同事怒炸

刑警每天只上班6小時　彈鋼琴還能領加班費！同事怒炸

館長陳之漢去年8月遭遇槍擊，凶嫌劉丞浩與竹聯幫寶和會前會長邵柏傑均查緝到案，警方也在邵嫌的住所扣得許多證物，但後來發還時，一只市價3百萬的手錶不翼而飛，新北刑大一名隊長測謊3次沒過，目前被調職觀察；知情人士爆料，新北刑大一直都有警紀渙散的問題，有些人靠背景就能爽爽過還可以賺加班費。

春節出勤應給加班費　違者可罰200萬

春節出勤應給加班費　違者可罰200萬

勞健保低報、國定假日不給加班費！惡雇主下場曝

勞健保低報、國定假日不給加班費！惡雇主下場曝

8成2上班族願過年正常上班　調查：工資加倍為主因

8成2上班族願過年正常上班　調查：工資加倍為主因

過年上班薪資怎麼算？　年節出勤加班費一次看懂

過年上班薪資怎麼算？　年節出勤加班費一次看懂

關鍵字：

台北檢察署法警加班費

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

鮭魚男大生是他！2天要吃爆鮭魚餐

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

郭雪芙聲明切割孫其君：目前單身

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

直擊祖雄摩鐵進出3小時！載烏克蘭正妹

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面