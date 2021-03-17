教育部砸17億發動滋券　黃國書爆：單一運動用品業者拿4億

▲民進黨立委黃國書。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

教育部體育署去年推出500元的「動滋券」振興運動產業，共發出17.75億，但民進黨立委黃國書17日在立法院質詢時指出，動滋券有高達9成被用在不需紓困的運動用品業，甚至有單一業者就獲利4億元，反而最需要紓困的職棒、業餘運動業等，動滋券僅挹注0.95%，產業振興效果恐不符預期。

立法院教育及文化委員會17日邀請教育部長潘文忠業務報告並備質詢。黃國書表示，教育部動滋券發出17.75億，創造47億交易金額，其中最需要紓困的運動產業包括運動場館、運動博奕、運動休閒教育、職業或業餘運動，佔87%，最不需要紓困的包括運動用品、器材製造批發及零售，佔4%。

黃國書指出，據統計，動滋券使用在最不需紓困的運動用品業高達90%，其他用在職業運動、運動場館等，僅佔了6%，其中單一運動用品業者就獲得4億，但在最需紓困的職棒及業餘運動業，動滋券只挹注了0.95%，黃國書認為，設計動滋券政策時忽略了「權重」，造成紓困無法到位，產業振興效果恐不符預期，直呼相當可惜。

對此，潘文忠回應，運動產業的面向確實比較廣，從這次動滋券發行跟民眾消費使用上，透過數位資料建立做更好的分析，後續若有其他鼓勵運動產業發展的規劃，這方面會特別留意。

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