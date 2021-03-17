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社會 社會焦點 保障人權

台南知名大腸麵線「大鍋」晾門口消失　警2小時逮紅衣婦

▲台南市警三分局和順派出所警員吳昊叡循線破獲竊案，找回店家煮「蚵仔麵線」的生財工具大鐵鍋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局和順派出所警員吳昊叡循線破獲竊案，找回店家煮「蚵仔麵線」的生財工具大鐵鍋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安昌街一家著名蚵仔麵線老闆，3月16日下午5時許至市警三分局的派出所報案，說賴以為生的煮大腸鐵鍋放在自家門口晾乾，卻遭不明人士取走，並稱鐵鍋很新不可能被回收，希望警方可以幫忙找出竊嫌。

▲台南市警三分局和順派出所警員吳昊叡循線破獲竊案，找回店家煮「蚵仔麵線」的生財工具大鐵鍋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局和順派出所警員吳昊叡循線破獲竊案，找回店家煮「蚵仔麵線」的生財工具大鐵鍋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局和順派出所警員吳昊叡循線破獲竊案，找回店家煮「蚵仔麵線」的生財工具大鐵鍋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，「蚵仔麵線」為閩南小吃中極具有特色的一種，主要原料為蚵仔和麵線，佐以滷好的豬大腸，加上點辣椒醬、烏醋、蒜末、芫荽等調味，是很多人下班後慰勞一天辛勞工作的饗宴。

▲台南市警三分局和順派出所警員吳昊叡循線破獲竊案，找回店家煮「蚵仔麵線」的生財工具大鐵鍋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局和順派出所警員吳昊叡循線破獲竊案，找回店家煮「蚵仔麵線」的生財工具大鐵鍋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南市警三分局和順派出所警員吳昊叡受理案件後，四處查訪調閱監視器畫面，於2小時內即查獲犯嫌到案，並於犯嫌家中起出大鐵鍋一只，讓犯嫌連變賣時間都沒有，不僅讓老闆嘖嘖稱奇警方辦案效率之高，周遭商家也說這種價值不高的鐵鍋失竊案件，警察都能積極查辦，網友稱讚「果然是台南警察，知道美食是台南人民的命」、「警察幫我找回晚餐了」及「警察擄獲犯嫌也救了我的胃」等等話語，頗受好評。

據了解，警員吳昊叡及陳祥慶先由監視器逐步調閱查看，發現犯嫌前一天先至該處附近做資源回收，且頻頻回頭查看鐵鍋，隔天再訪時便張望四處無人後，直接取走鐵鍋，此舉明顯預謀犯案，讓年已涉案60多歲的曾姓婦人啞口無言，無法辯解係資源回收時誤認物品，和順派出所警員2小時內偵破該案，並替蚵仔麵線老闆找回慣用的大鐵鍋，讓犯嫌不及變賣，守護台江地區民生治安，維護民眾財產安全。

▲台南市警三分局和順派出所警員吳昊叡循線破獲竊案，找回店家煮「蚵仔麵線」的生財工具大鐵鍋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方私下瞭解，犯嫌是名年約6旬的資源回收婦人，當天資源回收時發現該處有口大鐵鍋，認為變賣可以獲取不少價錢，因此心生貪念，於隔日再訪，見四下無人便拾起佔為己有，原先犯嫌矢口否認，但吳員一語道破其行為後，犯嫌無奈之下坦承犯案。

台南市警三分局表示，本案雖是小案，但吳等2員能細心查案，不僅在2小時內緝獲犯嫌到案，並能識破犯嫌辯詞，找回民眾營生工具，著實難得。警方呼籲大眾一同為台江地區的治安打拼努力，讓台江地區成為良善的居住環境。

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關鍵字：

美食大腸麵線大鍋

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