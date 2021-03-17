我國「沒本錢」轉讓疫苗給巴拉圭　外交部：從5年合作計劃中撥經費

▲外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢出席立法院衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫苗全球瘋搶，外傳我國將讓200萬劑AZ疫苗給巴拉圭，也獲得當地媒體大幅報導，衛福部長陳時中在立院嚴正否認，直言「我們沒有這樣的本錢」，外交部也表示，這是毫無根據的錯誤訊息，我方是從與巴拉圭的5年合作計劃中，撥出部分金額協助巴國購買疫苗，沒有所謂台灣讓出疫苗的事。

立法院衛環會今（17）日邀請衛福部長陳時中進行「我國新冠肺炎（COVID-19）疫苗整備情形」進行專案報告並備詢，在公開質詢前，委員會先於9時至10時召開秘密會議，就疫苗採購與轉做質詢。

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國民黨立委蔣萬安在會議結束後接受媒體訪問，他表示，秘密會議中衛福部有提供一份書面資料，委員也有就很多問題請教，但因部長說與疫苗廠商有保密協定，不便公開，對此委員也予以尊重，但會在公開詢答時再行詢問。

至於疫苗轉讓一事，也有委員拿出當地報導詢問，但陳時中不願正面回應，外交部回答也不詳盡，屆時會請外交部負責官員到國會進行完整詢答。

▲衛福部長陳時中。

在公開詢答中，外交部拉美司長俞大㵢針對巴拉圭疫苗轉讓一事進行說明，他表示，「我們與外交部採購的是1000萬劑而非4000萬劑」，巴拉圭的報導是錯誤的。

不過，俞大㵢也坦言巴拉圭的確是南美洲疫苗拿到比較少的國家，先前也有與美、日、韓、俄等國求助，之後會幫友邦牽線，讓巴拉圭拿到疫苗。我國原本就與巴拉圭有5年合作計劃，雙方已同意挪用原訂計畫的經費，撥出一部分購買疫苗，與台灣轉讓疫苗兩件是完全不相干的事情。

陳時中也補充，現在疫苗是買方市場，要做巴拉圭相關援助，可能要到年底了。