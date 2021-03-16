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海景第一排！2022台灣設計展在高雄　「擴大規模」3區域曝光

▲▼2022台灣設計展確定在高雄舉行。（圖／高雄市政府文化局）

▲2022台灣設計展確定在高雄舉行，將成為視野最遼闊「海景第一排」設計展。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

2022年「台灣設計展」主辦城市拍板定案，將於高雄舉行！此次預計串聯「蓬萊商港棧庫群、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心」等亞洲新灣區文創前哨站擴大辦理，位在「高雄港海景第一排」，將成為視野最遼闊、最熱情海派的台灣設計展。

台灣設計展每年備受矚目，去年在新竹以「人來風」為主題大獲好評，高雄市長陳其邁曾特別前往參觀，並請市府團隊全力爭取高雄成為主辦城市。今（2021）則在嘉義舉辦；而台灣設計展過去曾在2012年於高雄駁二藝術特區舉行，如今恰好在10年後重返高雄。

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2021台灣設計展將串聯「蓬萊商港區棧庫群、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心」等亞洲新灣區文創前哨站，期望在「高雄港海景第一排」舉辦視野最遼闊、最熱情海派的台灣設計展，整合港灣優勢、和高雄百年發展累積的人文歷史背景，為高雄城市治理、產業升級轉型帶來新的方向，以設計解決問題，並打造城市品牌，帶給市民朋友更美好的生活。

▲▼2022台灣設計展確定在高雄舉行。（圖／高雄市政府文化局）

▲2022台灣設計展，決選現勘。（圖／高雄市政府文化局）

高雄副市長史哲2012年任文化局長時，曾爭取台灣設計展到高雄駁二舉辦，他表示這10年來，城市因為設計思考的導入，改變了許多，如今相隔10年再次帶領團隊爭取，當評審委員南下進行決選現勘時，團隊積極展現高雄城市的蛻變。

台灣設計研究院院長張基義在現勘後表示，高雄在參觀環境與休憩等空間整備度完善，展區位於亞洲新灣區，且與中央政策5G. AIOT資源串連，周邊流行音樂中心今年完工，恰可共襄盛舉，如能設計軟實力導入，將更容易凸高雄之城市發展價值。而整體整備度、串接資源與格局高度，高雄亞洲新灣區硬體工程已逐步到位，透過舉辦設計展，將有機會整合文創、藝術、音樂、數位科技、遊艇休憩及會展等產業，運用設計為高雄產業升級轉型帶來新的定義。

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