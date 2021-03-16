快訊／眼鏡蛇闖國中女廁！高雄少女開門　嘶嘶響「4眼對望」嚇壞

▲高雄市一間國中的女廁出現眼鏡蛇，消防隊將牠逮捕歸隊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

這真的是嚇死人！高雄市一間國中的女廁出現一條眼鏡蛇，當時嚇壞了一群學生，消防隊接獲通報趕到現場，發現眼鏡蛇就在女廁裡頭的工具間當中，而消防隊員5分鐘內就抓到這條眼鏡蛇，贏得在場學生的一陣歡呼，直呼：消防哥哥好帥！

高雄市消防局在16日下午2點45分左右接獲通報，一間國中校園當中出現了眼鏡蛇，2名消防隊員立刻前往這間國中，消防員抵達之後發現，這條眼鏡蛇就在女廁，已經貼有暫停使用的工具間當中，學校老師表示一開始是要來打掃的學生發現，當場嚇到狂奔辦公室，向老師來通報，老師請學校的維護人員趕緊把廁所門關上，２名大漢就在門口守著，就怕眼鏡蛇跑出來。

▲高雄市一間國中的女廁出現眼鏡蛇，消防隊將牠逮捕歸隊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

2名消防員利用工具夾成功抓到這條眼鏡蛇，校內有蛇這件事情也傳遍全校，所以不少學生圍在女廁旁邊直擊消防員抓蛇這一幕，就在消防員控制這條眼鏡蛇之後，現場立刻響起掌聲歡呼，直呼消防哥哥好帥！還有要求要跟眼鏡蛇以及消防員一起合拍留念，天真的要求當場讓消防員一度不知道怎麼說！

根據了解這條被抓的眼鏡蛇，全長大約1公尺，攻擊性相當兇猛，如果被驚擾到或是踩到就會攻擊，還好這次是在女廁的工具室當中，才沒有學生被咬，虛驚一場！

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▲高雄市一間國中的女廁出現眼鏡蛇，消防隊將牠逮捕歸隊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）