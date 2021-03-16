台帛旅遊泡泡4月首發團擬華航先開飛　估到暑假一周最多16班

記者賴文萱／台北報導

台灣與帛琉「旅遊泡泡」檢疫措施與細節進入最後討論階段，外傳4月即將成形。旅行業者透露，最快4月會有首發團，一開始會由華航先飛一周2班，每2周滾動檢討，長榮航空及帛琉太平洋航空再陸續加入，若成效良好，預估暑假旺季雙邊就能飛到最多一周16班。

▲「旅遊泡泡」首團最快有望在4月初出團。（示意圖／記者蔡玟君攝）

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旅遊業界傳出帛琉總統3月底將訪台宣傳旅遊泡泡，預估最快4月初就會有首發團，據了解，一開始會先由華航飛行一周2班，長榮航空第3周加入，增班為一周4班；帛琉方面由帛琉太平洋航空濕租台灣虎航加入，視市場狀況逐步增班。

▲台帛旅遊泡泡即將成行。（圖／周民淦授權提供）

旅遊業者表示，帛琉行程通常會包裝成4天3夜、5天4夜團，雖然是舊有行程，但因為還要檢疫以及要實行相關防疫規定措施，團費預估7-8萬跑不掉。雖然行程價格昂貴，不過仍有接獲民眾洽詢表示，因為很想出國玩，不在意金額，希望能預留位置報名參加。

業者預估，台帛旅遊泡泡初期一周2班試水溫，若反應良好，旅客報名踴躍，實行1-2個月之後就能陸續增班，也許到6-7月暑假旺季時候，就能飛到航權上限，雙邊一周8班，共16班。

不過，指揮中心指揮官陳時中日前受訪談及旅遊泡泡參團限制，主要還是以在台居住一段時間者為主，而國外返國者，如果曾有高風險國家或地區旅遊史，就不建議報名。

為了確保雙方安全，旅客在台灣要先做PCR檢測，有陰性證明才能啟程，抵達後也要用團進團出方式，盡量避免互相接觸，從帛琉返台後要進行5+9天自主健康管理。

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