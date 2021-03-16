和嫩妻吵架氣炸！他拿刀「切斷自己舌頭」血噴一地　碎肉掉旁邊

▲小倆口過去這段日子經常為了家中瑣事爭吵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度北方邦發生一起離奇案件，27歲男子穆克什（Mukesh）經常與24歲妻子吵架，讓她氣得跑回娘家，穆克什13日晚間致電要求她返家，但再度爆發嚴重口角。沒想到，穆克什一怒之下拿刀片切斷自己的舌頭，當場血流不止。

綜合印度時報、Times Now報導，穆克什與24歲妻子妮莎（Nisha）住在北方邦城鎮拉蘇拉巴德（Rasoolabad）一處村落，但小倆口過去這段日子經常為了家中瑣事爭吵，而妮莎也因此跑回娘家。

就在13日晚間，穆克什打電話給妮莎要求她返回原先住處，但遭到女方拒絕，2人再度爆發激烈口角，讓穆克什一氣之下拿起刀片狠狠割斷自己的舌頭，但同時也痛到爆哭。他的家人發現狀況不對勁上前查看，這才發現穆克什已經把舌頭切斷，血流不止倒臥血泊，且現場還有一塊被切掉的舌頭碎塊。

穆克什事後被緊急送醫，但隨著病情惡化，現已轉院至坎普爾市（Kanpur）接受進一步治療。

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