　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

彭博：拜登將推「大幅增稅」　近30年來首度！填補1.9兆紓困預算

▲▼ 美國總統拜登11日晚間發表就任後首次黃金時段演說。（圖／路透）

▲彭博社稱，美國總統拜登將推出加重稅收計畫。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國才剛通過1.9兆美元疫情紓困案，彭博社15日就報導，總統拜登即將推動實施近30年以來首次大幅增稅，於增加的預算將用於支付紓困案所需的龐大資金，以及後續推出的其他經濟刺激計畫。

彭博社援引消息人士指出，下一個刺激計畫會比這次1.9兆「美國救援法案」的規模更加龐大，但不會僅依賴國債作為資金來源，加重稅收勢在必行，目前相關單位正在為一系列措施做準備，包含增加企業稅率與高收入個人的稅率。

▲▼拜登總統11日簽署1兆9000億元「美國救援法案」(American Rescue Plan)。。（圖／美聯社）

▲拜登11日簽署1兆9000億美元「美國救援法案」（American Rescue Plan）。（圖／美聯社）

報導指出，這是自1993年美國前總統柯林頓實施改革法案以來的首次增稅計畫，然而，拜登政府加稅的同時，也將推動一系列的長期計畫，其中包括公共投資基礎建設、綠色能源、教育，以及加強社會安全網絡等，也可處理民主黨所主張的稅制不平等的問題。

▲▼聯準會前主席葉倫（Janet Yellen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長葉倫（Janet Yellen）日前表示，無論以何種方式增加政府收入，都希望能減少赤字。（圖／美聯社）

白宮經濟顧問布謝伊（Heather Boushey）稱，拜登不打算對年收低於40萬美元的人民增稅，這是拜登在競選期間作出的承諾。加州大學經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）表示，為進一步減少不平等，國會需要增加對富人的徵稅，否則過去40年來急遽上升的財富集中程度將在後疫情時代持續加劇。

參議員曼欽（Joe Manchin）曾批評，在疫情對經濟造成壓力的情況下，廢除川普的減稅政策將是「荒謬的」決定。拜登的前經濟幕僚畢安奇（Sarah Bianchi）則表示，拜登願景始終在於美國人認為稅收政策必須公平，「他已透過此觀點審視所有決策，這也是為何改革重點是解決工作與財富間的不平等待遇。」

據知情人士透露，拜登增稅案將包含：

．將企業稅率由目前的21%調高至28%

．提高年收入超過40萬美元以上的個人所得稅率

．削減對有限責任公司（LLC）等商業實體（pass-through business）的租稅優惠

．調高個人年收超過100萬美元投資者的資本利得稅

．廢除川普於2017年頒布的減稅法案與就業法案的部分內容

．擴大徵收遺產稅

更多國際新聞
►美艦去年過境台海13次「創14年新高」！　美媒：反制北京軍事擴張
►「獨生子」驗DNA驚覺：我爸不是我爸　兄弟姊妹竟多達30人！
►澳洲鼠患猖獗！女屋主開水塔噁見「12隻破碎鼠屍」浮全家飲用水中

聽Podcast掌握國際局勢

珠光粉色超美！「玫瑰粉」大同電鍋特價2799元

ET快訊
剛走出高鐵「2男狂要票根」　內行曝用途！一開蝦皮傻眼
又是主動脈剝離！23歲男模運動猝死　醫曝發病關鍵
23歲凱渥男模「主動脈剝離」猝逝　最後身影曝光
快訊／凱渥男模猝逝！　得年23歲
孫女深夜和空氣聊天　嬤竟拍下「人形鬼影」房內遊蕩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印尼大媽下面好癢　馬路邊「深入摳摳16秒↑」！嚇呆旁人

中資工廠被燒…外媒：「緬甸軍放火」嫁禍示威者　警消逃亡印度！

日本最年輕職業棋士！12歲仲邑堇晉升「二段」　創53年新紀錄

2歲童機上遺失巴斯光年「重返家」！媽騙出任務...收到照片秒落淚

孫女深夜和空氣聊天　嬤竟拍下「人形鬼影」房內遊蕩！驚悚影像曝

姊姊和情人私奔！17歲少女怕爆服毒　母秒灌藥尋死

彭博：拜登將推「大幅增稅」　近30年來首度！填補1.9兆紓困預算

金與正又動怒了！砲轟南韓「背叛同族」棄和平　揚言撕毀軍事協議

「獨生子」驗DNA驚覺：我爸不是我爸　兄弟姊妹竟多達30人！

想上天堂！她「聽真主的話」割喉獻祭5月兒　陪審團傻眼選項曝光

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

印尼大媽下面好癢　馬路邊「深入摳摳16秒↑」！嚇呆旁人

中資工廠被燒…外媒：「緬甸軍放火」嫁禍示威者　警消逃亡印度！

日本最年輕職業棋士！12歲仲邑堇晉升「二段」　創53年新紀錄

2歲童機上遺失巴斯光年「重返家」！媽騙出任務...收到照片秒落淚

孫女深夜和空氣聊天　嬤竟拍下「人形鬼影」房內遊蕩！驚悚影像曝

姊姊和情人私奔！17歲少女怕爆服毒　母秒灌藥尋死

彭博：拜登將推「大幅增稅」　近30年來首度！填補1.9兆紓困預算

金與正又動怒了！砲轟南韓「背叛同族」棄和平　揚言撕毀軍事協議

「獨生子」驗DNA驚覺：我爸不是我爸　兄弟姊妹竟多達30人！

想上天堂！她「聽真主的話」割喉獻祭5月兒　陪審團傻眼選項曝光

快訊／首間宜必思酒店3／31結束營業！贈送的住宿券4／1起開放兌換

北京首鋼正式簽下前巫師球員　曾單場豪取35分

快訊／網友po照幫高調！桃園銀樓驚爆搶案：劫14萬金鍊　警捉到了

印尼大媽下面好癢　馬路邊「深入摳摳16秒↑」！嚇呆旁人

轉角遇「超盟土匪」上車攔截！騎士急PO文求助...羨煞5千人

台版Ｎ號房！扮「大姊姊」拐幼童自慰開直播　變態男重判10年

生達、生泰召開重訊記者會　15：30說明分割合成部門

杜高犬衝出「一口含住」貴賓頭！旁人用竹子撐開...無奈斷氣才放

奴才準備出門！　3萌貓頭貼頭「疊羅漢目送」：要買罐罐回來唷～

大膽男鏡頭前玩弄巨蟒！　蛇牙往臉部狠咬「眼球差點被挖出來」

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

國際熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

孫女和空氣聊天　竟是「人形鬼影」房內遊蕩

4歲幼女遭姦殺　父悲痛服毒亡

川普不屑台？　冷回：我們做不了

梅根不是首位非裔王妃　王室非洲血統曝光

AZ疫苗血栓風暴　德法義跟進停打

她最渴望自由！字跡解析梅根、凱特、黛妃個性

男子下體遭攻擊後不舉！醫一看嘆：廢了

澳洲鼠患！飲用水塔驚見「12隻破碎鼠屍」

地球加溫！2100年北半球半年是夏天

加拿大堅持注射AZ疫苗　不甩歐洲「血栓之亂」

美股漲逾174點創歷史新高！　台積電ADR小漲0.66％

更多熱門

相關新聞

金與正又動怒了！揚言撕毀兩韓軍事協議

金與正又動怒了！揚言撕毀兩韓軍事協議

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的胞妹金與正，今（16）日上午透過官媒，針對南韓與美國發表言辭嗆辣的聲明，認為美韓軍演是南韓「背叛民族」的舉動，除了威脅南韓，恐將撕毀雙方軍事協議、裁撤祖國和平統一委員會，還向拜登政府開嗆，若想睡得安穩就別製造煙硝。

女子突然跪地　司機冷血輾過她

女子突然跪地　司機冷血輾過她

母子開車被小飛機撞　瞬間大火2死

母子開車被小飛機撞　瞬間大火2死

「無罩搭機」遭阻　他竟痛毆空服員＋撒尿

「無罩搭機」遭阻　他竟痛毆空服員＋撒尿

美駐伊拉克基地　遭7枚火箭彈攻擊

美駐伊拉克基地　遭7枚火箭彈攻擊

關鍵字：

美國拜登1.9兆紓困美國救援法案增稅加稅刺激經濟北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

女星錄影遭暴打　蔡依林經紀人翻臉

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

江宏傑登《玩很大》網評論一面倒

快訊／凱渥男模猝逝！得年23歲

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面