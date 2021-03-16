「無罩搭機」被勸阻！他竟痛毆空服員「在機艙撒尿」　超慘下場曝

▲阿拉斯加航空最近有一名男子在搭機時不戴口罩，還毆打機組人員，並公然便溺。（圖／翻攝自Facebook／@alaskaairlines ）

記者葉睿涵／編譯

阿拉斯加航空公司在3月9日從西雅圖飛往丹佛的航班中，美國科羅拉多州的24歲男子格里爾（Landon Grier），因拒絕戴口罩，還在機組人員勸導後，在機艙內便溺並攻擊機組人員，而在飛機落地後當場被捕。他將面臨最高20年的牢獄之災和25萬美元（約新台幣705萬元）的罰款。

據美聯社報導，負責此案的聯邦調查局（FBI）特工丹尼爾（Martin Daniell III）表示，格里爾上機後就開始昏睡，一名機組人員把他叫起，並要求他戴上口罩卻被拒絕。多次勸導未果後，格里爾直接動手毆打空服員。隨後，乘客向機組人員反映，格里爾正坐在自己的位子上撒尿。

NEW: Landon Grier, 24, of Cañon City is accused of not wearing a mask and then peeing in his seat while on a flight from Seattle to Denver. On top of that, the flight experienced a mechanical issue, prompting an emergency landing. He faces a federal charge. #9NEWS pic.twitter.com/PKvI3BVz1W — Jeremy Jojola (@jeremyjojola) March 12, 2021

不久後，飛機突然遭遇機械故障並緊急迫降。忍無可忍的機組人員在飛機一落地就將FBI叫來把格里爾捉走。格里爾表示，自己在登機前喝了「一些酒」，因此他一上機就睡著了，他醒來時聽見機組人員正對著他大叫，稱他在機艙裡撒尿。他表示，自己完全不記得曾攻擊機組人員，更不知道自己是否曾公然便溺。

格里爾於11日首次出庭，並在交納1萬美元的保釋金後被釋放，他將在3月26日再次出庭。阿拉斯加航空公司發布聲明指出，「我們絕不容忍干擾的行為發生在我們的航班上，或是我們服務的任何一個機場中。」

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