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「無罩搭機」被勸阻！他竟痛毆空服員「在機艙撒尿」　超慘下場曝

▲▼阿拉斯加航空。（圖／翻攝自Facebook／@alaskaairlines ）

▲阿拉斯加航空最近有一名男子在搭機時不戴口罩，還毆打機組人員，並公然便溺。（圖／翻攝自Facebook／@alaskaairlines ）

記者葉睿涵／編譯

阿拉斯加航空公司在3月9日從西雅圖飛往丹佛的航班中，美國科羅拉多州的24歲男子格里爾（Landon Grier），因拒絕戴口罩，還在機組人員勸導後，在機艙內便溺並攻擊機組人員，而在飛機落地後當場被捕。他將面臨最高20年的牢獄之災和25萬美元（約新台幣705萬元）的罰款。

據美聯社報導，負責此案的聯邦調查局（FBI）特工丹尼爾（Martin Daniell III）表示，格里爾上機後就開始昏睡，一名機組人員把他叫起，並要求他戴上口罩卻被拒絕。多次勸導未果後，格里爾直接動手毆打空服員。隨後，乘客向機組人員反映，格里爾正坐在自己的位子上撒尿。

不久後，飛機突然遭遇機械故障並緊急迫降。忍無可忍的機組人員在飛機一落地就將FBI叫來把格里爾捉走。格里爾表示，自己在登機前喝了「一些酒」，因此他一上機就睡著了，他醒來時聽見機組人員正對著他大叫，稱他在機艙裡撒尿。他表示，自己完全不記得曾攻擊機組人員，更不知道自己是否曾公然便溺。

格里爾於11日首次出庭，並在交納1萬美元的保釋金後被釋放，他將在3月26日再次出庭。阿拉斯加航空公司發布聲明指出，「我們絕不容忍干擾的行為發生在我們的航班上，或是我們服務的任何一個機場中。」

►他「痛毆空服員」硬闖駕駛艙　機長氣炸迫降抓人！超慘下場曝光
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