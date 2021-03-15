登山領隊害夫墜谷慘死！她怒捶頭遭索賠542萬　法官見求償清單傻眼

▲王姓登山領隊害隊員墜谷身亡，現身靈堂時遭遺孀捶打，他竟反對遺孀提告求償，判決結果出爐。（圖／東森新聞）

記者陳韻如／高雄報導

張姓男子2019年3月13日攀登八通關古道，卻在秀姑坪附近墜落300公尺山谷當場身亡。張男家屬事後怒控，王姓登山領隊明知當天下雨又下雪卻不撤退，涉及業務過失致死；不過，領隊表示他當時已宣布撤退，是因為隊員分心發生碰撞，才造成失足墜谷。對此，張男的妻子無法接受，並在王男到靈堂上香時，氣憤捶打王男，事後反遭王男提告求償，如今判決結果出爐，法官判張妻免賠。

此「馬博橫斷登山行程」由綽號虎哥的領隊王詮翔帶隊，原預計2019年，3月12日由南投信義鄉八關通入山，3月19日由花蓮下山，未料，在3月14日行徑秀姑坪時，隊員張男意外墜落300公尺深谷身亡；張男妻子質疑，當時高山下雨又下雪，領隊為何要冒險前進不折返。

張男家屬還控訴，張男事前有傳Line詢問領隊，是否要攜帶專業冰爪，領隊卻回可有可無，帶簡單的冰爪即可，造成專業設備不足。

對此，王男則表示，當天高山的天氣是可以慢慢前行，後來他也宣布折返卻不幸發生意外，而當時是在最平坦的路段，要到叉路口大概三五百公尺，2名隊員因分心靠得太近碰撞到，才導致張男失足摔落山谷。而張男家屬認為，領隊登山時沒注意到山區天氣狀況，事後也對家屬不聞不問，憤而對領隊提告業務過失致死罪，全案目前仍在審理中。

然而，王男事後到靈堂上香時，張妻氣憤徒手捶打王男幾下，竟遭到王男反告。王男主張，自己因頭部遭到重擊，導致他無法從事揹工工作，因此要求張妻賠償他15年的工作損失，而誇張的是，其中一項求償項目竟是「痛苦及喪失生活樂趣」，且求償金額竟達32萬，另外，王男甚至還將求償金額加碼到542萬元。

不過，法官審理時發現，王男明明是遭毆打頭部，但他卻拿出手部骨折單據來求償，甚至連自己吃的「保肝藥、營養品（如雞精、高蛋白飲品）、鈣片」等，都要張妻買單，讓法官看傻，而王男也不能證明他服用這些保健食品與遭張妻毆打後受傷有因果關係，最終僅認張妻須賠償他2萬元。

另外，因張妻在刑事庭時已賠償他同等金額，法官因此認定「清償消滅」，民事部分判張妻免賠。

【更多新聞】

快訊／保四警官墜華陽吊橋亡！ 民眾見深20m谷底躺人嚇傻

柔道國手酒駕自撞害命！學妹噴飛慘死辛酸背景曝 低收還有5妹妹

無照富少賓士撞女騎士！母鞠躬道歉 3頁聲明曝：兒子正在接受治療