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白俄16歲正妹感謝「台灣便當救了我」　會說7國語言首選先來台

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

來自白俄羅斯的模特兒王瑪麗（Marika Wang），年僅16歲就已經會講7國語言，她透露，14歲離開家鄉時，第一個前往的國家就是台灣，但當時只會一點點中文，所以沒辦法在片場自己點東西吃，首次吃到便當真的感到很驚奇，「我覺得便當真的救了我，因為我在工作的時候不用擔心要吃什麼，所有的東西都在同個盒子裡，而且還很好吃。」

王瑪麗日前接受不要鬧工作室訪談，她提到，自己是在14歲時離開白俄羅斯，第一個前往的國家就是台灣，「我13歲的時候就知道我在白俄羅斯是沒有未來的，所以我一直在找可以離開的機會」，當時雖然只會一點點中文，還是決定來台做模特兒的工作，只是因為語言問題，沒有辦法在片場自己點東西吃，所以都是跟著大家一起吃便當。

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白俄羅斯模特兒王瑪麗（Marika Wang）。（圖／翻攝自Instagram／sad_japonkaa）

▼▲王瑪麗很喜歡台灣的便當文化。（圖／翻攝自Instagram／sad_japonkaa，下同）

白俄羅斯模特兒王瑪麗（Marika Wang）。（圖／翻攝自Instagram／sad_japonkaa）

王瑪麗回憶，廠商會先問她主食要吃什麼肉，結果第一次拿到便當時，一打開裡面有肉、青菜、飯和豆腐，當時還很擔心這樣是不是要多付錢，「因為我只有點雞肉啊，我錢也沒有帶很多」，後來才知道，通常在片場工作，廠商就會幫忙叫便當，所以幾乎天天都吃，「我覺得便當文化真的很方便，我覺得便當真的救了我，因為我在工作的時候不用擔心要吃什麼，所有的東西都在同個盒子裡，而且還很好吃。」

王瑪麗表示，雖然目前她只有16歲，但已經會講7國語言，包含俄文、白俄羅斯語、烏克蘭語、英文、中文、日文和韓文。至於會不會想家，她坦言當然會想念家人，不過，也希望可以在台灣待久一點，「因為白俄羅斯平均的月薪是約新台幣4000元，我的夢想是回去幫我家人買一個（間）公寓，在台灣比較有機會能完成那個夢想。」

▼長相甜美的王瑪麗也可以駕馭酷帥、優雅的風格。

白俄羅斯模特兒王瑪麗（Marika Wang）。（圖／翻攝自Instagram／sad_japonkaa）

白俄羅斯模特兒王瑪麗（Marika Wang）。（圖／翻攝自Instagram／sad_japonkaa）

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