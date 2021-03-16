男友收入才6萬！精算女嫌：收入沒10萬「沒勇氣結婚」　想到就怕

▲精算女嫌棄男友1個月只賺6萬，根本不敢嫁給他。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

俗話說「貧賤夫妻百事哀」，想要結婚成家肯定要衡量經濟能力，可是如果過分精算，把婚姻當成是一筆交易，也喪失了婚姻的本質與意義。就有一位女網友發文表示，嫌棄男友30歲月薪卻只有6萬，如果收入沒有10萬她「真的沒有勇氣結婚」。

原PO在匿名粉絲專頁「靠北婚姻2.0」發文表示，「你30歲收入才6萬多，你收入沒10萬我真的沒勇氣結婚」，朋友圈中男生收入沒10萬起跳都有家庭經濟問題，都會為了錢吵架，甚至常常訴苦抱怨常說，「若重來一次絕對不會結婚生子」。

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原PO說，反觀那些高收入的朋友很少有夫妻吵架情況，收入低的老公都會為了錢，為了提高自己的零用錢跟老婆不斷爭吵，她有問過好幾個朋友，婚禮平均要花掉80幾萬左右，還不包含聘金蜜月要20幾萬，「你存款才110萬，結個婚就沒存款了，你存款這麼少我真的會怕」

▲原PO還說，婚後蜜月要去歐洲14天。（圖／達志影像／美聯社）



原PO還強調，「婚禮不能隨便，不然會被人笑，我是不可能公證的」，也不會說要多好的婚禮或蜜月，但至少要中等水準婚禮，蜜月至少去歐洲14天，這些都要花錢。

▲原PO計算，房子一個月要付3~4.5萬的房貸。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



原PO繼續精算，結婚後會買房，房貸大概3~4.5萬左右，結婚後若只生1個小孩，小孩每月開銷也要2萬左右，「我不可能讓小孩過有吃就好的貧窮生活」，至少有要中等的生活水準，要讀雙語等級的幼兒園，以後要讀資優班及學才藝、補習，這些都要錢，這些開銷每月2萬跑不掉。

原PO 說，婚後大人生活開銷、保險費及車用開銷，平均下來每月大概2.6~3萬左右，而且還要存自己的養老金以及緊急預備金，每月少說也要存2萬，所以結婚後假設房貸3萬、小孩2萬、大人3萬、預備金2萬，每月要10萬，「你薪水沒10萬根本無法打平，一結婚後就要被錢追著跑，我怎麼敢結婚」。

原PO 說，以後父母老了還要承擔他們的醫療費及養老費，請一個外籍看護工每月開銷加上醫療費，一個老人每月至少要花掉5萬左右，而且不能有意外發生一旦開刀就是幾十萬的支出，未來遇到這些事時這些錢要從哪來。

原PO 最後感嘆，「我喜歡跟你在一起，但一結婚就要面對現實面，你希望結婚，但我一想到現實面，我怕啊！」

網友對此留言表示，「自己配備表先列出來再嘴男方是做人應有的禮貌」、「30歲才6萬多……叫不到6萬的情何以堪」、「所以這位公主婚後除了生小孩還有什麼貢獻」、「建議還是別結婚的好！」、「沒人娶妳啊！靠北什麼婚姻啦！」

▲月薪10萬是全國受薪階級PR 90的水準。（圖／翻攝自行政院「薪情平台」）



根據行政院「薪情平台」計算，如果依照原PO標準的月薪10萬以上，已經是全台灣受薪階級PR 90以上的水準，也就是這樣的月薪10萬，已經超越全國90%的受薪階級的薪資所得，這樣的人在台灣並不多見。