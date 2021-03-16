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14歲公主新婚3天就自盡！宮女一掀裙慘揭真相...眾人全哭了

▲▼古代公主常被變成政治聯姻的工具。（圖／翻攝自百度百科）

▲平原公主不僅美貌出眾，琴棋書畫也樣樣精通。（圖／翻攝自百度百科）

實習記者陳培鈞／綜合報導

古代的皇家女子雖嬌生慣養，但在利益下往往成為犧牲品，尤其是在婚姻方面，常常是聯姻的工具。東晉十六國時期，南燕國的平原公主14歲嫁出去，卻在婚後3天就自盡，婢女發現公主裙內的有一封血書寫道，我死後，請將我葬在段郎墓旁邊，我將永遠陪伴著他，下葬當天有萬人觀禮，人人都稱其為貞潔公主。

根據史書記載，平原公主本名慕容婉音，是南燕開國皇帝慕容德的女兒，不僅美貌出眾，琴棋書畫也是樣樣精通。慕容德只有這一個女兒，雖然非常喜愛，但是為了鞏固地位，還是把公主當成工具嫁了出去。

西元398年平原公主當時14歲，父親慕容德把她嫁給了段豐，藉此拉攏段家勢力。段豐出身高貴，氣宇軒昂又有魅力，兩人迅速墜入了愛河。但是，段豐後遭誣陷，以謀反罪被殺，新婚的公主瞬間成了寡婦。

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▲自從段豐遭誣陷被殺之後，平原公主心中悲痛不已，一心想著和丈夫一起共同赴死。（圖／翻攝自百度百科）

慕容德眼見損失一大勢力，便又將平原公主嫁給壽光公余熾，儘管平原公主不願意，可是皇命難違，她在出嫁前對婢女感嘆道，「忠臣不事二君，貞女不更二夫，怎奈君命難違。」洞房那夜平原公主以身體不適推脫，餘熾倒也是個正人君子沒有強迫她，婚後第3天按照習俗平原公主回娘家，一路上都沒有異狀，卻在晚上洗完澡後，在浴室上吊身亡。

一名宮女在整理公主的遺體時，掀開裙子發現肚兜上寫了一行血字，寫道「死後當埋我於段氏墓側，若魂魄有知，當歸彼矣」。宮女看後稟告了皇上，眾人聽完紛紛淚流不止，沒想到平原公主是如此的忠貞烈女。

「生做夫妻，死要同墓」，得知消息的慕容德即使非常後悔，但一切都已經來不及了。下葬當天，有數萬人觀看，不分男女無不嘆息慕容氏是貞潔公主，路經余熾宅前，余熾聽到輓歌的聲音，因悲痛過度而數度昏厥。

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