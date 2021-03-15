女大生求包養…3萬到手秒失聯！2寶爸遭騙1招回擊　2人下場皆慘　

▲女大生上網找包養，卻拿錢後落跑，而對方不甘被騙，搶走她的包包，雙方互告。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台中報導

陳姓女大生於網上與楊姓男子達成每月3萬元價格包養，孰料，她在第二次見面拿錢後便落跑失蹤，而楊男因心有不甘，隨後於網上隱匿自己身分，將陳女騙出門，並趁機搶奪對方皮包洩憤，雙方事後互相提告。台中地院審理後，依詐欺取財罪判陳女拘役55日，得易科罰金5萬5千元，另依強盜罪判楊男50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

判決指出，陳女2020年6月底於交友網站「甜心花園網」結識楊男，雙方於同年7月1日碰面後，她明知自己無意與楊男交往或包養，仍與楊男談好以每月3萬元價格包養，並在6天後與楊男相約用餐，並在取得3萬元現金後，便以上廁所為由離開現場，而楊男事後多次嘗試聯繫，她均未理會，甚至封鎖對方。

楊男驚覺遭騙後，同年7月15日他發現陳女疑似在交友網站上，以其他帳號徵求包養，遂隱匿身分，約對方外出碰面，但因先前遭騙的經歷，他便要求陳女交出手機讓他檢視，不料，遭拒絕後，他竟搶走對方皮包（口紅1支、手機1支、鑰匙1串及4千元），逃離現場。直到雙方互告，全案因此曝光。

對此，陳女、楊男均於偵訊、審理期間坦承不諱，而法官查出，陳女先前就曾因類似案件遭判拘役30日、緩刑2年確定，卻在半年內再犯相同類型案件，惟念在陳女已經以6萬元與楊男達成和解，現為大學生、目前無業、已懷孕等情狀，依詐欺取財罪，將陳女判拘55日，得易科罰金5萬5千元。

楊男部分，法官則認為，楊男因遭詐取財物，未選擇報警處理，或循其他合法管道，卻以強暴手段取走陳女皮包，但念在楊男犯後態度，目前從事餐飲業、已婚、扶養2子等情狀，依強盜罪判楊男50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。



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