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上廁所要撐傘！苗栗火車站「新設計」　女一抬頭驚見自己

▲張姓女網友在苗栗火車站上廁所時，發現天井玻璃竟會反射自己如廁，趕緊自拍PO網告知大眾，果然引發熱議。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲張姓女網友在苗栗火車站上廁所時，發現天井玻璃竟會反射自己如廁，趕緊自拍PO網告知大眾，果然引發熱議。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗火車站周邊日前才剛完成改造計畫，不料就有女網友PO文指出，在東站新建的女廁所，竟然抬頭就可看見玻璃反射自己如廁，此言論果然引發熱議，紛紛表示：「設計太前衛了吧」、「去那裡上廁所要撐傘嗎？」苗栗火車站長吳俊德表示，工程是苗栗縣政府水利處施作，已行文請儘速改善。

1名張姓女網友，10日晚間在網路社團PO出一段影片，內容為自己準備要到苗栗火車站東站廁所，抬頭時突然看見自己反射在天井玻璃上，連隔壁左右廁所都一覽無遺，嚇得她趕緊拿起手機拍下並上傳至《苗栗大小事》，「苗栗火車站前站新的廁所設計太前衛了吧，不用犯罪就能偷窺，去那裡上廁所要撐傘之類的嗎？」

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▲▼廁所上方天井設計目的為使用自然採光，不料到夜間，天井玻璃反射卻將廁所內部看光光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼廁所上方天井設計目的為使用自然採光，不料到夜間，天井玻璃反射卻將廁所內部看光光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼廁所上方天井設計目的為使用自然採光，不料到夜間，天井玻璃反射卻將廁所內部看光光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗火車站長吳俊德則表示，車站周邊與廁所改造，是由縣府水利處執行施作的「城鎮之心」計畫工程；而廁所不管男女皆有天井採光設計，使用透明玻璃，入夜後，公廁內燈光明亮，導致採光的天井玻璃就變成像鏡子一樣。站方接獲民眾反映後，也請縣府儘速改善。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃也出面解釋，當初設計師是以自然採光目的來設計，可能夜間燈光投射光線太強了，導致整個廁所都反射出去；但因還在驗收階段，會先請承包商做局部改善，先用壁紙貼上，日後會採鋁格柵裝設在玻璃下方，投射燈也會拆掉。

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