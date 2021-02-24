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爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃…小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

合歡山松雪樓下雪。（圖／松雪樓提供）

▲合歡山群峰唯一、全台最高旅館「松雪樓」。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

台北一名黃姓媽媽投訴媒體，22日帶著12歲就讀小六的女兒一起去爬南投合歡山，並向唯一的住宿「松雪樓」訂了房，沒想到中途因登山耽誤，超過餐廳規定，遲到13分鐘被拒絕入內用餐，讓她十分傷心難過，擔心女兒又餓又累會高山症發作，連打包也不能，最後只包了2個便當給她們，實在難以接受櫃台如此不通人情。

合歡山武嶺一帶唯一、也是全台最高海拔的旅館「松雪樓」，位處3158公尺高山中，房間外就能看見合歡山絕美雲海、星星、日出，餐廳更附有山上少見的現煮熱騰騰自助餐，是許多登山客心目中的最愛。黃姓媽媽帶著小六女兒百岳初體驗，22日前往攀爬合歡山，累了一整天，晚間回到預訂的松雪樓要用餐，沒想到卻被櫃台拒於門外。

▼母女爬合歡山「遲到13分」沒得吃…小六女餓到頭痛！（圖／東森新聞）

▲▼爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃…小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態。（圖／東森新聞）

▼松雪樓餐廳規定7點前必須入座。（圖／資料照）

▲▼松雪樓餐廳。（圖／松雪樓餐廳臉書）

黃媽媽說，當天她們因爬山晚了，超過餐廳7點必須入座的規定時間，「我們不是說他8點餐廳關、7點55分到，我們是7點13分到，就晚了那10分鐘，我不曉得她們到底是什麼樣的心態！」直指當時餐廳內還有客人在用餐，餐盤上也還有菜，知道自己遲到不對，但孩子又餓又累，「方圓百里沒有任何可以取得食物的地方」，只有松雪樓有餐廳，當時不斷拜託櫃台通融，在不影響他們下班的情況下，打包飯菜回房吃，仍被拒絕。

「法理之外總有人情吧！因為孩子真的很餓…」黃媽媽氣得向媒體投訴，眼睜睜看著女兒餓到頭痛，只是問餐廳是否可以拿一個盤子端去房間吃，對方仍拒絕，「我說你們沒有想說，孩子累一整天、餓一整天，她如果因為飢餓引發高山症，引發一連串的身體不舒服……難道沒有辦法同理心去看待這件事…」幾經溝通後，餐廳才包了2個便當給她們。

對此，東勢林管處育樂課長洪幸攸回應，指是訂房時溝通誤會，相當抱歉，因為當初訂房時讓黃女誤會，以為如果不續住才需要隔天上午10點前再度跟櫃台做確認，但當晚她超過7點鐘回來，「這個時候就沒辦法順利拿到晚餐的餐券，這部份我們深刻的檢討。」

林管處指出，考量訂房的大多是登山客，會有特殊情況，因此已經協調松雪樓餐廳將晚餐入場時間延後到7點半，特殊需求也可以是先告知，由她們配合另外準備餐點，不會再發生讓房客餓肚子的情況。

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▲▼松雪樓餐廳。（圖／松雪樓餐廳臉書）

▲▼松雪樓餐廳。（圖／松雪樓餐廳臉書）

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